Dosarul de revizuire al lui Leaută scoate în evidenţă erori grave ale judecătorilor care l-au condamnat la 12 ani de închisoare

Dosarul de revizuire al lui Leaută scoate în evidență erori grave ale judecătorilor care l-au condamnat la 12 ani de închisoare

Judecarea cererii de revizuire a dosarului privindu-l pe patronul de la SC „Dominus Rei” SRL, Valentin Leaută, care deși a fost achitat de Tribunalul și Curtea de Apel Constanța pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, s-a procopsit cu o ditamai condam-narea, de 12 ani de închisoare, de la instanța Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost amânată, ieri, din cauză că dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu societatea - parte civilă „Grivița” SA București nu s-a întors la instanța remitentă, respectiv Tribunalul Constanța. Astfel că, înregistrându-se această lipsă de procedură, discuțiile pe fond au fost amânate. Instanța a dispus să fie trimisă o adresă către partea civilă, care trebuie să-și exprime punctul de vedere în scris în legătură cu admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire. Valentin Leaută a spus în fața instanței că „biletele la ordin emise de SC «Dominus Rei» SRL Constanța erau apte să producă efectele juridice în sensul efectuării plății. (…) Arăt că instanțele penale nu știau de existența încheierilor de ședință pronunțate de instanțele Ju-decătoriei Sectorului 1 București, care au stabilit investirea cu formulă executorie a biletelor la ordin emise de «Dominus Rei» numai cu semnătura mea. (…) Am efectuat plăți cu ordine de plată emise, care au fost recunoscute de bancă deși erau doar cu semnătura mea. Acest lucru demonstrează că nu am înșelat partea civilă și nici nu am avut intenția de a o înșela”. Apărătorul inculpatului, avocatul Apostol Armeanu, a spus în fața instanței: „Noi am fost puși la zid. Nu am putut să ne apărăm în niciun fel. Înalta Curte de Casație și Justiție introduce în cauză noi modalități de inducere în eroare, nemenționate însă nici în apel, nici la fond” (?!). Pentru a fi clarificate aspectele privind litigiile civile dintre „Dominus Rei” și „Grivița”, s-a solicitat audierea avocatei Irina Lițcanu, cea care l-a consiliat și a participat la procesele civile ale societății lui Leaută, pentru a se afla percepția părții civile cu privire la validitatea ordinelor de plată și asupra elementelor de inducere în eroare. Prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 București s-a admis, la data de 24 mai 2005, cererea formulată de Compania Industrială Grivița SA și s-a dispus investirea cu formulă executorie a unui bilet la ordin emis de SC „Dominus Rei” SRL, în favoarea Companiei Industriale Grivița. În acest context, de ce Leaută, la câțiva ani distanță, este condamnat, fără drept de apel (ne referim aici la hotărârea Înaltei Curți de Casație care a picat ca o bombă, după două achitări succesive pentru niște fapte pentru care, de-ar fi existat, s-ar fi dat, de obicei, o amendă administrativă sau, cel mult închisoare cu suspendare)? Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 21 octombrie. Amintim că, printr-o hotărâre judecătorească controversată, emisă de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, administratorul de la SC „Dominus Rei” SRL Constanța, Valentin Leaută, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. El se află în prezent încarcerat la Peni-tenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă.