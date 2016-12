Dosarul „Dacia Felix” a fost judecat, ieri, de Curtea de Apel Constanţa

Dosarul „Dacia Felix” a fost judecat, ieri, de Curtea de Apel Constanța

Curtea de Apel Constanța a ju-decat, ieri, apelul formulat de părțile implicate în dosarul omului de afaceri Sever Mureșan, judecat în legătură cu falimentarea Băncii Dacia Felix. Prin apelul declarat a fost atacată sentința Tribunalului Constanța, prin care Sever Mureșan și fostul director al băncii, Mircea Horia Hossu, au fost achitați pentru o mare parte din infracțiuni și s-a constatat prescripția răspunderii penale pentru altele. Instanța Tribunalului i-a obligat, însă, în solidar pe cei doi să plătească unei bănci din București zeci de milioane de lei și franci elvețieni, aproape 2.800.000 de franci francezi și peste 120 de milioane de dolari. În plus, Hossu trebuie să achite aceleiași bănci peste două milioane de dolari plus dobânzile aferente. Instanța l-a audiat, ieri, pe Hossu, care a declarat că este nevinovat și că procesul a fost declanșat ca urmare a unei plângeri nelegale depuse de președintele băncii de la acea vreme Ion Sima, fără acordul celorlalți membri ai consiliului de administrație. Mureșan și Hossu au cerut, ieri, judecătorilor, prin avocații lor, achitarea, susținând că nu sunt vinovați de comiterea faptelor. Instanța a rămas în pronunțare. Amintim că dosarul se află în fază de rejudecare. Potrivit rechizitoriului, în perioada 1993 - 1995, Sever Mureșan, în calitate de președinte al mai multor societăți comerciale cu sediul în România și străinătate și de membru în Consiliul de Administrație al BDF, a obținut de la această bancă credite în valoare de peste 1.000 de miliarde de lei, cu scopul de a achiziționa oțel-beton și de a-l exporta către societatea „Cadewel Investment Ltd.” din Insulele Virgine. Mureșan era administratorul firmei Cadewel Investment Ltd. Pentru „acoperirea rambursării“ creditelor, Mureșan, în înțelegere cu Mircea Horia Hossu, ar fi întocmit și folosit documente financiar-bancare false. În raportul Băncii Naționale a României din aprilie 1996 se arată că grupul de firme SM Invest, condus de Mureșan, datorează BDF 800 de miliarde de lei. Un capitol separat al cercetărilor l-a constituit depozitul BDF la Fondo Sociale Di Cooperazione Europa (Milano-Italia). La acest fond a fost depusă suma de 160 de milioane de dolari, bani transformați, la 5 iunie 1995, în obligațiuni la purtător, aparținând societății „Party Pool” SA. Conform anchetatorilor, această societate era administrată de Sever Mureșan. În ianuarie 1997, Mureșan și Hossu au fost arestați în acest dosar, dar după câteva luni, din cauza unor vicii de procedură, cei doi au fost puși în libertate. Procesul în care Sever Mureșan și Mircea Horia Hossu au fost acuzați de înșelăciune în dauna BDF a început la Judecătoria Cluj-Napoca și a fost strămutat, în aprilie 1998, la Judecătoria Suceava, care a început judecarea în lipsă a lui Mureșan, întrucât acesta era fugit din țară. După aducerea în țară a lui Mureșan, s-a obținut strămutarea dosarului la Constanța. La instanțele constănțene, dosarul a trecut prin mai multe cicluri procesuale.