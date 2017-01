Dosarul comisarului Claudiu Bucur a ajuns pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Dosarul comisarului Claudiu Bucur a ajuns pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție

Dosarul lui Claudiu Bucur, comisarul de la Poliția Transporturi care a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la un an și 10 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. Termenul de judecată stabilit de magistrați este 15 iulie. Comisarul Claudiu Bucur, de la Poliția Transporturi, a fost prins în flagrant, la începutul lunii decembrie 2008, primind mită. Alături de Bucur a fost judecat și Dănuț Mitiș, pe care judecătorii constănțeni l-au condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiționată. Tot prin decizia respectivă, Bucur este obligat să returneze suma de 3.000 de euro, sau contravaloarea ei în lei. La începutul lunii decembrie 2008, magistrații de la Curtea de Apel București au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a comisarului Claudiu Bucur, de la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța, care a fost reținut, la data de 1 decembrie 2008, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) București, în urma unui flagrant, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Potrivit DNA, comisarul Claudiu Bucur, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, în cursul lunii noiembrie 2008, ar fi pretins și primit, de la o persoană fizică, suma totală de 15.000 de euro, pentru ca, în schimb, să efectueze cercetări penale care să-i fie favorabile persoanei denunțătoare. La data de 1 decembrie 2008, Claudiu Bucur a fost prins în flagrant de procurori, în localitatea Hârșova, după ce a primit suma totală de 11.000 de euro și 4.000 de lei, diferența de bani - 3.000 de euro - fiind primită anterior. Amintim că și fostul șef de la Poliția Transporturi Constanța, Ioan Bucur, a fost condamnat, anul trecut, la un an de închisoare, tot pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.