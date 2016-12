Dosarul ASF-Carpatica. Ilie Carabulea, 6 ani şi 6 luni închisoare. Ruşanu, achitat

Dosarul ASF-Carpatica. Ilie Carabulea, 6 ani și 6 luni închisoare. Rușanu, achitat

Marţi, 08 Martie 2016.

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost condamnat astăzi de Curtea de Apel București la șase ani și șase luni închisoare cu executare pentru săvârșirea unor fapte de corupție în dosarul ASF - Carpatica, scrie Agerpres.În același dosar, judecătorii au dispus achitarea fostului președinte al ASF Dan Radu Rușanu. Decizia nu este definitivă.De asemenea, au fost achitați Corneliu Moldoveanu, fost vicepreședinte al ASF, și avocatul Dan Odobescu.Alte condamnări: Marian Mârzac (fost membru neexecutiv al conducerii ASF) — patru ani și șase luni închisoare cu executare, Radu Mustățea (membru în CA al SC Carpatica Asig) — trei ani și șase luni închisoare cu executare, Elena Rusu (membru în conducerea Carpatica Asig) — doi ani cu suspendare, Ina Crudu (director general la Carpatica Asig) — doi ani cu suspendare, Laura Chițoiu (soția fostului ministru al Finanțelor Daniel Chițoiu) — un an închisoare cu suspendare, Ioan Opriș (expert tehnic auto) — două luni cu suspendare, Ioan Dacian Vinereanu — doi ani cu suspendare, Georgel Călin (fost secretar general ASF) — un an cu suspendare.În plus, SC Carpatiga Asig trebuie să plătească o amendă penală de 600.000 de lei pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită în formă continuată, această societate fiind obligată să publice hotărârea de condamnare în presa scrisă sau audiovizuală, pe parcursul a 10 apariții.