Dosarele X. "Fantomele" care dau în cap şi violează!

Dosarele X. "Fantomele" care dau în cap și violează!

O bună parte dintre indivizii care fură și tâlhăresc în Constanța nu există în acte, căci… nu au fost declarați la naștere! Așa că, pe lângă faptul că trebuie să strângă probe pentru a le dovedi vinovăția, polițiștii trebuie să facă săpături pentru a le obține acte de identitate, astfel încât să-i poată trage la răspundere.Fie că vorbim despre minorii care s-au specializat în spargeri de locuințe și de mașini, fie despre adulți care comit infracțiuni cu violență, de o bună perioadă de timp, mulți dintre cei care ajung în birourile Poliției Constanța au în comun lipsa actelor de identitate.„Provin din mediile sărace ale societăți, din familii dezrădăcinate, astfel că la naștere nu au fost declarați la o stare civilă a vreunei primării. Iar anii au trecut, problema fiind descoperită abia în momentul în care îi aducem aici, ca suspecți pentru o infracțiune. Ne spun un nume sau altul, dar susțin că nu au certificate de naștere sau buletine”, ne-au mărturisit surse din cadrul Poliției municipiului Constanța.Hoață celebră din Constanța, inexistentă în acte Într-o astfel de situație se află, de exemplu, o copilă de 15 ani, ajunsă o mică celebritate printre polițiștii constănțeni, pentru numărul considerabil de furturi comise. Sibel Bacî este acuzată că împreună cu mai mulți băieți de vârsta ei a spart zeci de locuințe în Constanța, Valu lui Traian, Cumpăna etc., cauzând o pagubă de aproximativ 150.000 de lei. Iar atunci când a ajuns în atenția polițiștilor, aceștia au descoperit că nu figurează nicăieri, în acte.„Luni de zile am purtat corespondență cu autoritățile, au fost făcute verificări în arhiva Spitalului Județean Constanța și o anchetă socială. Aceasta este procedura în toate cazurile”, au adăugat oamenii legii.De altfel, ca o consecință a lipsei actelor, la un moment dat, pe parcursul anchetei, polițiștii au fost puși în încurcătură după ce au dat peste o altă tânără ce susținea, și ea, că ar fi aceeași Sibel Bacî, astfel că oamenii legii au realizat alte verificări.Deși ancheta este îngreunată de lipsa actelor, nu înseamnă că este oprită până la eliberarea actelor, mai ales că procedurile pentru înregistrare tardivă a nașterii pot dura și până la un an. Așa se face că minora în cauză a fost trimisă în judecată pentru furturile comise și, în același timp, la Judecătoria Constanța, Secția Civilă, a fost deschis un dosar pentru înregistrarea ei la Starea Civilă, primul termen fiind fixat pentru luna iunie.Violator fără certificat de naștere Problema lipsei actelor de identitate nu este întâmpinată doar de polițiștii din județul nostru. Și cei din restul țării recurg la sprijinul colegilor din Constanța pentru a obține acte de identitate pentru indivizi născuți în județul de la malul mării. De exemplu, Sorin Solomon, de 29 de ani, a ajuns în atenția polițiștilor din Botoșani fiind acuzat de viol. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi violat-o pe fetița de patru ani a concubinei sale. Profitând de faptul că rămăsese singur acasă, cu fetița de patru ani, provenită dintr-o relație anterioară a concubinei, dar și cu cei doi copii pe care-i aveau împreună, suspectul a lovit-o pe micuță, a dezbrăcat-o și a siluit-o. Abia ajuns în Arestul Poliției Botoșani, polițiștii au descoperit că bărbatul nu avea acte; din cercetările efectuate s-a descoperit că acesta s-a născut la Constanța, unde părinții săi veniseră pentru a lucra cu ziua la fermele din zonă. Pe perioada realizării anchetei, suspectul a fost ținut în arest.Chiar și fără acte, infractorii pot fi arestați! Codul de Procedură Penală permite arestarea preventivă a infractorilor, chiar dacă nu au carte de identitate, cu mențiunea că aceștia rămân în Arestul Poliției Constanța până la soluționarea situației. Așa se face că, în astfel de cazuri, suspecții rămân în arest și un an de zile.În cazul minorilor, potrivit Roxanei Onea, reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, „responsabilitatea demersurilor pentru înregistrările tardive este a serviciilor de asistență socială de la nivel primăriilor”.