Dosare penale pentru şoferii prinşi băuţi la volan

Dosare penale pentru șoferii prinși băuți la volan

Mai mulți șoferi care s-au urcat, în acest week-end, la volanul autoturismelor deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice s-au ales cu dosare penale.Spre exemplu, ieri, la ora 17,15, Dănuț F., de 44 de ani, a fost depistat, în localitatea Năvodari, conducând un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Constantin S.I., de 36 de ani, din Năvodari, a fost depistat și el de polițiștii din Lumina în timp ce conducea un autoturism deși era băut. Gheorghe A., de 45 de ani, din Mangalia, a fost prins în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată, fără a avea permis de conducere și aflându-se și sub influența băuturilor alcoolice.