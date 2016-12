Dosare penale pentru şoferii beţi sau fără permis. Rutieriştii, pe urmele lor

Dosare penale pentru șoferii beți sau fără permis. Rutieriștii, pe urmele lor

Deoarece șoferii indisciplinați trebuie să plătească pentru faptele lor, astfel încât să învețe să respecte legislația rutieră, polițiștii constănțeni au desfășurat mai multe controale în acest sens.Concluziile nu arată deloc bine, căci foarte mulți dintre ei s-au ales cu dosare penale, atât pentru că au condus sub influența alcoolului, cât și pentru faptul că au făcut pe vitejii și s-au urcat la volan fără a deține permis de conducere.Câteva cazuri reprezentative în acest sens sunt cele ale unor șoferi din Constanța și Băneasa, care vor fi cercetați penal pentru că aparatul etilotest a indicat că s-au urcat băuți la volan.Concret, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un conducător auto, în vârstă de 61 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Vasile Lucaciu din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Același lucru s-a întâmplat cu un alt șofer, de vârstă similară, din orașul Băneasa, pe care polițiștii de la Rutieră l-au prins în timp ce conducea un autoturism, pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Din rândul șoferilor trași pe dreapta, face parte și un alt participant la trafic, de 33 de ani, prins la volan, în Constanța, pe DJ 391, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar, Postul de Poliție Comana, au depistat un tânăr în vârstă de 22 de ani, din localitatea constănțeană Cerchezu, care a condus un autoturism, pe strada Bisericii din localitatea Chirnogeni, fără a avea per-mis de conducere.Aceeași soartă au avut-o și alți doi conducători auto, unul de 39 de ani din orașul Ovidiu, și altul de 23 de ani din Castelu, depistați în traficul constănțean, deși nu posedau permise de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Pe numele șoferilor-problemă au fost întocmite dosare penale.