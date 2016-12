Dosare "marca" DNA: Constanţa corupţiei din 2014

Dosare "marca" DNA: Constanța corupției din 2014

Anul 2014 a fost unul „favorabil“ corupției - cel puțin asta demonstrează procurorii anticorupție, care au prins mai mulți funcționari publici din Constanța în timp ce comiteau ilegalități.Medici, avocați, procurori, primari, directori de instituții publice sau consilieri ai diverselor agenții - sunt doar câteva dintre cazurile pe care le-au instrumentat procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) la Constanța.Prejudiciu de sute de mii de euro Luna ianuarie a anului trecut a început în vervă pentru anchetatori. Încă din primele zile ale lui 2014, procurorii au descins la primăria din Nicolae Bălcescu. În urma perchezițiilor, DNA a început urmărirea penală față de Viorel Bălan, primarul comunei, dar și față de viceprimarul Nicolae Ciocănete, cei doi fiind acuzați că au înstrăinat numeroase terenuri aparținând domeniului privat al comunei Nicolae Bălcescu la prețuri mult subevaluate, fiind provocat astfel un prejudiciu de peste 200.000 euro.Mijlocul lunii ianuarie a venit cu o „surpriză” din partea procurorilor anticorupție: față de președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, s-a început urmărirea penală pentru șase infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice. Tot în luna ianuarie a început ancheta și față de Mihai Pucerea, consilier superior în cadrul DSVSA Constanța, în sarcina căruia s-a reținut luarea de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare a banilor în formă continuată.La începutul lunii fe-bruarie, procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală față de Vasile Balaican, procuror (la data faptelor) în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit 2.000 euro de la un denunțător.În luna martie, șeful Poliției Hârșova, Nicu Ion, a fost trimis în jude-cată pentru șantaj, ten-tativă la efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția și fals în declarații. Tot în luna martie, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Adrian Gâmbuțeanu, director general al RAJDP Constanța, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la trei infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice.Trafic de influență și luare de mită În luna aprilie, față de primarul Constanței, Radu Mazăre, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru luare de mită. O lună mai târziu, doi consilieri superiori din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Con-stanța, Marius Toporu și Alexandra Bolchiș, au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. În luna iunie, Constanța era zguduită de un nou scandal de corupție: avocatul constănțean Sorin Calaigii a fost reținut și apoi arestat pentru trafic de influență, după ce a primit, de-a lungul timpului, zeci de mii de euro, sume de bani în schim-bul cărora a lăsat să se înțeleagă că are influență pe lângă un judecător.Două luni mai târziu, față de primarul din Năvodari, Nicolae Matei, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru abuz în serviciu și dare de mită. În septembrie, procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală față de Răzvan Ionescu, consilier superior în cadrul APIA Constanța, pentru folosire de documente false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri euro-pene, înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale.În luna octombrie, un subcomisar din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, Laurențiu Iordache, a început să fie anchetat pentru instigare la dare de mită și efectuare operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine de bani și bunuri necuvenite.Scandal la Spitalul Județean În luna noiembrie, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână, a fost trimis în judecată pentru tentativă la abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție. La începutul lunii decembrie, primarul municipiului Mangalia (la data faptelor), Claudiu Tusac, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și conflict de interese. Ultimul flagrant „marca” DNA a avut loc chiar cu câteva zile înainte de Crăciun. Un medic și doi anesteziști au fost prinși în timp ce primeau bani de la un pacient pentru a-i face o operație. Marius Militaru, șeful Clinicii de Cardiologie și Chirurgie cardiovasculară din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar și soții Nicoleta și Dorin Arhire, medici anesteziști în cadrul aceleiași secții, au fost arestați pentru luare de mită.