Dosar în care Poliţia Constanţa este acuzată de abuz, rătăcit între instituţii

Dosar în care Poliția Constanța este acuzată de abuz, rătăcit între instituții

Un polițist reclamă că Poliția Constanța i-a oprit bani din salariu în mod abuziv. De remarcat, însă, că cele două instituții care anchetează sesizarea, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și Poliția Constanța, par să fi rătăcit dosarul. Daniel Avasilcăi este, din toamna anului trecut, președintele Biroului Constanța al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, iar înainte de a deține funcția respectivă, a ocupat scaunul de șef al Poliției Pecineaga. „Am constatat, înainte de a mă suspenda pentru a fi lider de sindicat, că mi s-au reținut bani din salariu în contul unui alt sindicat, al cărui membru nu eram. Era o înțelegere între instituție și sindicat, astfel încât să se oprească cotizația direct pe statul de plată. Dar eu nu eram membru al sindicatului respectiv! Consider că a fost făcut un abuz și în acest sens am depus o sesizare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța”, ne-a declarat polițistul.Reclamație depusă în urmă cu șapte luniSesizarea a fost depusă în noiembrie 2011, dar timpul a trecut, fără ca reclamantul să primească vreo veste despre dosar! Drept pentru care, în iunie a transmis o adresă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, solicitând informații cu privire la stadiul cercetărilor în cazul reclamației depuse. Răspunsul l-a primit pe 25 iunie: „Urmare a solicitării dumneavoastră, vă facem cunoscut faptul că dosarul penal cu numărul 20922/P/2011 se află în lucru la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, Compartimentul Control Intern, din data de 22.11.2011". Altfel spus, din adresa transmisă de Parchet reiese că, de mai bine de șapte luni, dosarul se află în ancheta polițiștilor. „Dar ce s-a făcut, concret, în acest dosar, căci nu am fost chemat să dau nicio declarație, nu mi s-a cerut nicio lămurire?!”, a semnalat reclamantul. În momentul în care am contactat reprezentanții Poliției Constanța, pentru a afla, la rândul nostru, stadiul cercetării, am primit un răspuns cel puțin surprinzător. „Dosarul respectiv a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța încă din 25.05.2012, cu propunere de soluție legală”, au răspuns reprezentanții Poliției Constanța. „Nu mi-a fost luată nicio declarație. Cum s-a făcut ancheta?”„Dacă, în cazul unui control, se descoperă că agenții de poliție au plângeri nesoluționate care au depășit termenul legal de 60 de zile, sunt sancționați. Dar în cazul acestei plângeri, având în vedere că au trecut mai bine de șapte luni de când a fost depusă, ce se va întâmpla? Așa se face actul de justiție la Constanța. Cum să mai aibă cetățenii încredere, dacă plângerilor li se pierde urma? Pe de altă parte, cum a fost trimis dosarul de la Control Intern cu «propunere de soluție legală», de vreme ce mie, în calitate de reclamant, nu mi-a fost luată nicio declarație?! Ar fi trebuit să mi se ia o declarație, să fie identificați suspecții de comiterea faptei”, a subliniat Daniel Avasilcăi. Având în vedere perioada de câteva luni scursă de la depunerea sesizării, căci și faptul că reprezentanții celor două instituții par să fi pierdut urma dosarului, polițistul lider de sindicat este decis să se adreseze instanței de judecată. „Voi intenta un proces pentru tergiversare, căci sunt încălcate prevederile Convenției Drepturilor Omului. Doar în instanță se mai poate face dreptate!”, a atras atenția omul legii.