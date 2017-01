Dosar de fraude, declinat la DNA

Constănțeanul cercetat în mai multe dosare penale de la Constanța prins, zilele trecute, la Țăndărei, va fi cercetat în stare de libertate, procurorii constănțeni luând măsura preventivă a obligării de a nu părăsi municipiul Constanța. Totodată, întrucât în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, dosarul urmează a fi declinat Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, spre competentă soluționare. Potrivit anchetatorilor, Cristian Pavel deține calitatea de administrator de drept al unei societăți din Ploiești, dar și calitatea de administrator de fapt (prin procură de adminis-trare) în cadrul a trei societăți din Constanța, administrate de drept de Constantin O., precum și în cadrul a două societăți administrate de Grigore Radu A. și Ion C. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la două imobile utilizate de Cristian Pavel, au fost identificate mai multe documente (facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont, carnete cu file CEC), pe baza cărora s-a stabilit că cele șase societăți comerciale au derulat operațiuni bancare de încasări și plăți prin intermediul a 12 sucursale bancare, în perioada 2008 - 2009, fiind obținut un rulaj de aproximativ 100.000.000 lei, echivalentul a 23.000.000 de euro, cu peste 50 de societăți comerciale ce au sediile în mai multe județe ale țării, dar și între ele însele. Din cercetări a rezultat că cele șase societăți au declarate sedii fictive, iar operațiunile comerciale desfășu-rate în numele acestora nu au fost înregistrate în evidențele contabile, reprezentantul aces-tora sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Pe parcursul efectuării verifi-cărilor, asupra lui a fost identificat un pistol cu gaze și opt cartușe, pentru care nimeni nu deținea autorizație, urmând astfel a se aplica prevederile legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. De asemenea, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost ridicat și indisponibilizat un autoturism, precum și suma de 13.800 lei, deținute de George Iulian C., și a mai fost aplicată și măsura sechestrului asigurător asupra conturilor societăților comerciale implicate în tranzacții. Față de Cristian Pavel s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală cu conse-cințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.