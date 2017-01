Doi tineri, reţinuţi pentru că făceau trafic cu arme

Doi tineri, reținuți pentru că făceau trafic cu arme

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au formulat, vineri, propunere de arestare preventivă pentru Florin Sima, zis „Rață”, și Costel Bucur, zis „Chelu”. Cei doi sunt acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La sfârșitul lunii octombrie, Florin Sima i-a oferit lui Nicolae Răduș un pistol și șapte cartușe, contra sumei de 300 de euro. În cursul zilei de 26 noiembrie, Răduș a încercat să vândă arma, însă a fost prins în flagrant de polițiști. Întrebat câte pistoale mai are, el a spus că deține doar unul singur, însă a precizat că mai poate face rost dacă este nevoie. Cum oamenii legii asta și așteptau Răduș l-a sunat pe „Rață” și i-a cerut să îi facă rost de încă o armă, pe care urma să i-o aducă a doua zi, respectiv în data de 26 noiembrie. Drept urmare, „Rață” a luat legătura cu Bucur și i-a spus să-i facă rost de o armă, cerință pe care acesta a îndeplinit-o. În acest context, după reținerea lui Răduș de către polițiști, el a avut două discuții telefonice cu Florin Sima, stabilind cu acesta ca la data de 26 noiembrie, în jurul orei 15,30, să se întâlnească în Autogara Sud Constanța cu un bărbat cunoscut sub porecla de „Chelu”, de la care urma să primească arma pe care o ceruse. La întâlnirea stabilită, în locul lui Răduș s-a dus un investigator sub acoperire. După efectuarea tranzacției între cei doi, polițiștii au intervenit, găsind asupra investigatorului sub acoperire un pistol marca „Ekol Ares Magnum” și cinci cartușe. De asemenea, asupra lui Costel Bucur, zis „Chelu”, a fost găsită suma de 1.400 lei, în bancnote de 100 lei, reprezentând o parte din banii folosiți de polițiști la efectuarea flagrantului. Ulterior, a fost reținut și Florin Sima, iar în acest moment cei doi tineri se află în arestul Poliției. Ei urmează să fie duși în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.