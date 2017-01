Doi tineri au murit într-un tragic accident rutier, ieri dimineaţă, în Mamaia

Doi tineri au murit într-un tragic accident rutier, ieri dimineață, în Mamaia

Alte două suflete s-au ridicat, ieri dimineață, la cer, după ce mașina în care se aflau, condusă de o tânără sub influența băuturilor alcoolice, a fost scăpată de sub control, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac. Nu mai puțin de șapte persoane se aflau în ea. Două au murit pe loc, una se afla, ieri, în comă, iar celelalte au diverse traumatisme. Tinerii, mare majoritate studenți, abia ieșiseră dintr-o discotecă. Totul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia, în fața hotelului Scandinavia. Începutul anului 2007 a șocat cu producerea unui accident deosebit de grav, în stațiunea Mamaia, în urma căruia patru tineri și-au pierdut viețile. Cauza producerii accidentului: viteza excesivă și lipsa de experiență în conducere. Atunci, patru tineri ale căror vieți aveau toate șansele să fie unele de succes au lăsat în urmă doar lacrimi și amintiri în sufletele familiilor și ale cunoscuților. Acum, la sfârșit de an, povestea se repetă. De această dată, doi tineri au murit pe loc, iar ceilalți cinci vor fi marcați pe toată viața și vor retrăi clipele de coșmar în care și-au văzut prietenii cum au murit sub ochii lor, într-o fracțiune secundă. Ieri, în jurul orei trei dimineața, autoturismul marca Rover, cu numărul de înmatriculare B-15-MLK, a plecat din fața unei discoteci înțesat cu tineri. Nu mai puțin de șapte persoane s-au înghesuit în autoturism. Buna dispoziție a petrecăreților a determinat șoferița, Elena Purdel, de 24 de ani, din București, să nu mai fie atentă la șosea și să apese pedala de accelerație. La un moment dat, ea a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit cu partea laterală stânga a mașinii de un copac aflat pe marginea drumului, chiar în dreptul hotelului Scandinavia. Au urmat clipe de coșmar. Tinerii care se aflau în viață și se puteau mișca încercau să îi salveze și pe ceilalți. Totul, în jurul lor, era împroșcat cu sânge, iar groaza a ceea ce vedeau și simțeau era peste margini. Doi dintre tineri, Alexandru Marin, de 19 ani, din Tulcea, și Vasile Daniel Panait, de 20 de ani, din comuna Jegălia, județul Călărași, ocupanți ai locurilor din dreapta spate a mașinii, au murit pe loc. Pentru scoaterea victimelor din autoturism au intervenit și lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, care au ajutat la preluarea de către ambulanțe a încă cinci persoane. George Ivan, de 19 ani, a suferit un traumatism cranio-facial acut deschis, Gabriel Dociu, de 20 de ani, un traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal și contuzie la genunchiul drept, Gabriel Grigoraș, de 20 de ani, politrau-matism cu șoc hemoragic, Vasile Dumitru, de 23 de ani, politraumatism, traumatism cranio-cerebral sevrer, traumatism picior drept, comă gradul trei. Tânăra șoferiță a scăpat nevătămată, iar polițiștii au testat-o, ca în cazul oricărui alt accident rutier, cu aparatul etilotest. Nu mică le-a fost surpriza oamenilor legii când au constatat că rezultatul a fost de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dispus cercetarea în stare de libertate a Elenei Purdel, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală gravă din culpă și conducere pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.