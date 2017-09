Doi poliţişti de frontieră din Constanţa au refuzat o mită de 700 de lei

Doi polițiști de frontieră din Constanța au refuzat o mită de 700 de lei

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) Constanța, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au prins în flagrant un cetățean, fără calitate specială, care a oferit unui echipaj alcătuit din doi lucrători de poliție de frontieră, suma de 700 lei, pentru a nu i se întocmi dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat, precum și furt de motorină.În urmă cu 3 zile, doi lucrători de poliție de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Constanța au sesizat la DGA faptul că au surprins în flagrant un cetățean în timp ce conducea un autoturism având permisul de conducere suspendat. În plus, s-a constatat că acesta transporta o cantitate de motorină sustrasă, iar pentru a nu i se întocmi dosar penal a oferit suma de 700 lei cu titlu de mită.În cauză, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus reținerea pentru 24 de ore a cetățeanului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Duminică, 27 august, acesta a fost prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă, fiind emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile.