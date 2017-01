Doi minori fugiţi de la Adăpost sunt căutaţi de poliţişti

Doi minori fugiți de la Adăpost sunt căutați de polițiști

Doi băieți minori sunt căutați de oamenii legii după ce au fugit de la Adăpostul de Zi și Noapte unde erau cazați. Turan Reihan Adrian, de 12 ani, a plecat la data de 23 martie și nu a fost găsit nici în prezent. El are o înălțime de aproximativ 1,45 metri, 40 de kilograme, ten deschis, păr șaten tuns scurt, față ovală și ochii căprui. În ziua în care a plecat de la Adăpostul de Zi și Noapte, băiatul era îmbrăcat cu blugi de culoare neagră, bluzon cu glugă de culoare bleumarin și pantofi sport de culoare albă. După aproximativ o lună, un alt copil minor a fugit de la același centru și nu a mai revenit nici până în prezent. Nicu Marin are 11 ani și a plecat la data de 5 aprilie. El are o înălțime de aproximativ 1,35 metri, ten măsliniu, păr negru tuns scurt, ochii căprui. La data dispariției, minorul era îmbrăcat cu blugi albaștri, bluză de trening de culoare alb cu roșu și era încălțat cu adidași. *** Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu aceste persoane sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.