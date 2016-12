Doi jandarmi constănţeni, printre cei 135 care pleacă, astăzi, în Kosovo

Doi jandarmi constănțeni, printre cei 135 care pleacă, astăzi, în Kosovo

135 de jandarmi, printre care și doi constănțeni, pleacă, astăzi, în misiune, în Kosovo. Ieri, la București, a avut loc ceremonia privind părăsirea de către militarii români a teritoriului țării pentru a acționa sub egida Uniunii Europene. Ieri, începând cu ora 13, în prezența secretarului de stat, șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, chestor de poliție Ioan Dascălu, și a consilierului prezidențial Iulian Fota, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a avut loc ceremonia Apelului So-lemn al Detașamentului de Jandarmi care va acționa în cadrul misiunii Eulex, sub egida Uniunii Europene, în Kosovo. În această misiune vor pleca și locotenent-colonelul Valentin Verzea, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța (care se află la cea de-a treia misiune în Kosovo), și căpitanul Arun Constantin Bibire, comandant de detașament al Unității Mobile de Jandarmi „Tomis” Constanța. Acesta este cel de-al doisprezecelea contingent care execută misiunea de menținere a păcii în Kosovo, prestația jandarmilor români în teatrul de operații internațional fiind apreciată atât de reprezentanții ONU, care au acordat în fiecare an luptătorilor români medalia „În serviciul păcii”, cât și de reprezentanții Eulex. Astăzi, detașamentul va începe deplasarea în teatrul de operații, urmând să înlocuiască contingentul aflat acum în Kosovo. În prima etapă, cu mijloace auto, vor pleca 75 de jandarmi, iar alți 40 de luptători vor ajunge în Kosovo peste două săptămâni. Ce misiuni desfășoară jandarmii români? Principalele misiuni care se desfășoară în Kosovo sunt: controlul mulțimilor - participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării unor adunări publice, mitinguri și marșuri, precum și a unor conflicte interetnice; escortare și protecție parlamentari și VIP - escortarea unor delegații oficiale, a parlamentarilor, precum și a altor personalități oficiale; paza și apărarea unor obiective - paza și apărarea unor instanțe de judecată pe timpul desfășurării proceselor unor criminali de război, securizarea perimetrului exterior al închisorii Dubrava; escortarea unor deținuți - paza pe timpul transportului de la locul de detenție la sediul instanțelor de judecată; operațiuni speciale - arestarea unor suspecți de crime de război, căutarea de armament, muniție și droguri, paza unor transporturi de materiale explozive și de valori; asigurarea sau restabilirea ordinii publice. Misiuni de șase luni Începând cu data de 10 decembrie 2008, Detașamentul de Misiuni Internaționale al Jandarmeriei Române dislocat în Kosovo execută misiuni și se subordonează operațional Uniunii Europene, în cadrul misiunii EULEX Kosovo, după realizarea transferului de responsabilitate între ONU și UE. Față de precedentele mandate (sub egida ONU), care se derulau pe o perioadă de un an, mandatul EULEX are o durată de șase luni.