Doi foşti soţi îşi dispută supremaţia pentru copil fără să se gândească la trauma prin care trece minorul

furatul copilului

a fost gresit scris in ziar eu sunt acel minor despre care se vorbeste ea "mama" ma rapit de mai multe ori odata din fata blocului unde atunci ma jucam vatea ascunselea cu prietenii mei si eu eram ascuns singur in ascunzatoare ea m-a pandit si a venit cu o dacie cu un vecin deal ei si cu o vecina (a puso pe aceasta vecina sa ma rapeasca ) pe nume minodora nu stiu numele de familie eram intors cu spatele si minodora a venit si mi-a pus mana la gura si mi-a spus "ce faci sebi?" si ma luat pe sus si ma urcat in acea dacie acolo ma astepta "mama" si au loato la goana spre sectia 4 palas ea statea aproape de sectie statea pe strada somes nr 11 si ma mai rapit odata de la scoala a venit la mine in clasa cu mama ei si a zis ca sa vin cu ele ca mai intai ma duc acasa la tata si apoi vorbesc cu el sa ma lase la ele acasa si i-au dat educatoarei mele mita ca sa ma lase afara din clasa educatoarea stiind ca nu trebuie sa ma dea drumul de la scoala pana nu vine bunicul sa ma ia sau sa nu ma dea numanui inafara de el eu miam dat seama ca ma minte si mam ascuns sub banca si ma tineam strans de fierul care sustinea banca dar doamna profesoara ma smult deacolo a deschis usa si ma aruncat pe hol si acolo ma asteptau ele am incercat sa fug sa ma feresc de ele aruncanduma pe burda pe langa ele sa alunec si sa ies din scoala dar mama ei m-a apucat de o mana si ma tras in bratele ei si ma dus in masina mamei ei avea tot o dacie si ea