Doi copii, veniţi în tabără la Eforie Sud, s-au înecat în mare sub „supravegherea” profesoarei

Doi copii, veniți în tabără la Eforie Sud, s-au înecat în mare sub „supravegherea” profesoarei

Doi copii din județul Iași, aflați în tabără cu școala în Eforie Sud, s-au înecat sâmbătă dimineață în mare, după ce au intrat în apă într-o zonă neamenajată. Profesoara care îi avea în răspundere a ignorat semnalele salvamarilor și i-a dus pe minori pe o porțiune de plajă unde fundul apei este stâncos, iar curenții sunt foarte puternici. Polițiștii au audiat-o deja pe profesoară, care va fi cercetată penal, fiind direct răspunzătoare pentru moartea copiilor. Un grup de elevi de la două școli din județul Iași a venit, la mijlocul săptămânii trecute, la mare, în tabăra din Eforie Sud, însoțit de mai multe cadre didactice. Copiii, cei mai mulți din ciclul gimnazial, ar fi trebuit să stea la mare până astăzi, însă vacanța lor s-a întrerupt tragic. Doi dintre micuți și-au găsit sfârșitul în marea agitată, fiind trași în larg de valurile foarte mari și curenții puternici. Din păcate, profesorul care îi avea în grijă nu i-a supravegheat, ba mai mult, cu bună știință, i-a dus pe o porțiune de plajă neamenajată, unde fundul apei este foarte stâncos, iar curenții sunt puternici. Salvamarii arboraseră steagul roșu - scăldatul interzis Tragedia s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 10, când un grup de cinci copii a intrat în mare, într-o zonă interzisă. Marea era foarte agitată, iar salvamarii arboraseră steagul roșu pe toate plajele, ceea ce înseamnă că scăldatul era interzis. Cadrul didactic care se afla cu cei mici a ignorat acest semn și le-a permis copiilor să intre în mare. Nu au înaintat mai mult de 20 de metri în apă, că valurile foarte mari i-au tras pe toți spre larg. Trei dintre ei au reușit să se întoarcă la mal, însă Adrian Roșu și Mirel Enache, ambii de 13 ani, nu au avut suficientă forță să se lupte cu marea. Valurile și curenții puternici i-au dus spre larg, unde s-au înecat fără ca cineva să intervină. Martorii spun că cei trei copii care s-au întors la mal au anunțat-o pe profesoară, care, la rândul ei, a sesizat salvamarii de pe plajă. Însă era prea târziu deoarece marea îi înghițise. Imediat au fost anunțați scafandrii, ambulanța și poliția, care au început să-i caute pe băieți. Patru ore mai târziu, valurile au adus la mal trupul lui Adrian Roșu. Pe celălalt băiat, marea nu l-a eliberat însă nici până acum. Duminică dimineața s-au reluat căutările, însă marea agitată le-a îngreunat misiunea salvamarilor și scafandrilor. Cel mai probabil, tot curenții și valurile, care l-au răpit în larg, îl vor aduce la țărm, însă fără viață. Unul dintre băieți, salvat și cu două zile înainte de la înec Acest accident cu urmări foarte grave a scos la iveală un munte de nepăsare și iresponsabilitate din partea cadrelor didactice care i-au însoțit pe cei mici. Pentru a vă face idee cât de bine supravegheați ar fi trebuit să fie elevii, ar trebui să știți că în acea grupă era un raport de șapte copii la cinci adulți. Adică revenea aproape un cadru didactic pentru fiecare copil. Însă nu a fost suficient. Ambii băieți se aflau în supravegherea Elisabetei Mincior. Șeful salvamarilor din Eforie Sud, Nicolae Crușcoveanu, o acuză direct pe profesoară pentru moartea copiilor, dezvăluind că, în urmă cu două zile de la producerea accidentului, el l-a mai salvat o dată de la înec pe unul dintre cei doi băieți. Aceeași profesoară, Elisabeta Mincior, a făcut aceeași greșeală fatală. I-a dus pe copii pe aceeași plajă neamenajată și le-a permis să intre în apă, deși acest lucru era interzis din două motive: prezența steagului roșu pe plajă (marea foarte agitată) și curenții puternici din zonă. Atunci, băiețelul a avut noroc, însă șansa l-a părăsit a doua oară. Salvamarii i-au atras încă de atunci atenția cadrului didactic, însă femeia le-ar fi spus că acolo e plaja mai fină și mai dreaptă și nici nu este aglomerat (din moment ce era plajă interzisă, logic că nu era aglomerat). „Am mai salvat un copil zilele trecute care era tot al doamnei profesoare. Femeia asta este iresponsabilă. I-a dus pe copii pe o plajă interzisă, arborasem și steagul roșu, iar ea tot i-a băgat în apă. După ce s-a întâmplat incidentul, am întrebat-o din nou de ce i-a dus acolo, de ce i-a lăsat să intre în apă. Mi-a spus foarte relaxată că nu e vina ei, că băieții nu au vrut să o asculte și au intrat singuri în apă. Este direct vinovată pentru ce s-a întâmplat”, ne-a declarat Nicolae Crușcoveanu, șeful salvamarilor. Își aștepta copilul la ușa morgii Trupul băiatului scos la mal de valuri a fost dus încă de sâmbătă la morga Cimitirului Central, la câteva ore ajungând acolo și tatăl lui. Bărbatul s-a aflat în situația nefericită de a fi nevoit să facă recunoașterea cadavrului propriului copil. Omul locuiește și lucrează în Cernavodă, iar băiatul stătea cu bunicii, în județul Iași. Încă de ieri dimineață, aștepta în fața morgii pentru ca medicii legiști să sosească și să facă autopsia cadavrului. Însă, după patru ore de stat la ușă, nu venise nimeni. Omul aștepta, cu coșciugul pregătit, în fața morgii, să-și ia copilul acasă. El nu o învinovățește pe profesoara care l-a avut în grijă, cât pe medicii de pe ambulanță, acuzându-i că nu i-au resuscitat copilul. Prezentă și ea la morgă, Elisabeta Mincior a preferat să se ascundă prin cimitir, după cruci și cavouri, de reprezentanții presei. Întrebată ce s-a întâmplat pe plajă, ea le-a transmis ziariștilor că ar trebui să le fie rușine. Profesorul, responsabil pentru viața elevilor Ieri, în tabăra de la Eforie Sud și-au făcut apariția reprezentanții Direcției Județene pentru Tineret și un subsecretar de stat din Minister. Oficialii au verificat condițiile de cazare și dacă s-a încălcat vreun moment regulamentul taberei în ceea ce privește sosirea și desfășurarea sejurului elevilor din Iași. Constantin Neagu, subsecretar de stat în Ministerul Tineretului, ne-a declarat că „toate lucrurile s-au desfășurat normal în interiorul taberei, fiind respectate toate regulamentele interne”. Cristina Brânzoi, directorul Direcției Județene pentru Tineret, a precizat că incidentul s-a petrecut în afara taberei, iar profesoara este responsabilă pentru viața copiilor. Anchetă la ISJ Iași Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au declarat, ieri, că la nivelul celor două școli unde învățau copiii care s-au înecat sâmbătă la Eforie Sud va fi constituită o comisie de anchetă care îi va verifica, din punct de vedere disciplinar, pe profesorii supraveghetori. Potrivit inspectorului școlar adjunct Mihai Ursache, comisia va verifica modul în care profesorii însoțitori și-au făcut datoria de supraveghere a elevilor și de asigurare a securității acestora. „Noi vom urmări în ce măsură sunt respectate aceste proceduri. Trebuie să fie analizat cu mare atenție în ce măsură cadrele didactice și-au îndeplinit obligațiile și chiar de văzut sub ce formă au fost stabilite atribuțiile cadrelor respective. Dacă va fi cazul, conform legislației, se pot acorda sancțiuni, cea mai gravă fiind eliberarea din funcție”, a declarat inspectorul școlar adjunct Mihai Ursache. Ecaterina Andronescu: „Totală lipsă de responsabilitate” Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, ieri, la Realitatea TV, că grupul format din șapte elevi din județul Iași plecase la Eforie alături de cinci cadre didactice și că o consideră total responsabilă pe profesoara care îi însoțea pe copii în momentul când s-a produs incidentul. „Am vorbit ieri cu doamna profesoară și vă mărturisesc că eu consider că este o totală lipsă de responsabilitate. Erau acolo cinci cadre didactice cu șapte copii. Refuz să înțeleg cum a fost posibilă o asemenea întâmplare nefericită. Eu o găsesc total responsabilă pe doamna profesoară. Un asemenea om nu are ce căuta într-o asemenea meserie, eu pot să presupun că i se putea întâmpla orice și într-o oră de clasă”, a afirmat ministrul. Profesoara Elisabeta Mincior a fost deja audiată de polițiștii constănțeni și, cel mai probabil, va fi cercetată penal pentru neglijență și omor din culpă.