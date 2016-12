Doi bărbaţi mascaţi au jefuit casieria Gării CFR Medgidia

Mai vino iar în gara noastră mică…

Doi bărbați mascați au jefuit casieria Gării CFR Medgidia

Doi indivizi mascați au jefuit, în noaptea de marți spre miercuri, casieria Gării CFR Medgidia. Infractorii au forțat ușa metalică cu o rangă și, după ce au ajuns în interior, au imobilizat-o pe casieriță și au sustras aproximativ 3.000 de lei, banii proveniți din vânzarea biletelor. Deși în apropierea gării își are sediul și Postul de Poliție Transporturi Feroviare Medgidia, nimeni nu a auzit și nu a văzut nimic. Oamenii legii fac cercetări pentru a-i descoperi pe făptași. În noaptea de marți, în jurul orei 1, doi indivizi, cu cagule pe față, au dat spargerea la casieria din Gara CFR Medgidia. Profitând că în incinta stației nu se afla nimeni, făptașii au forțat cu ajutorul unei răngi metalice grilajul de fier de la ușa casieriei, reușind să spargă lacătul. În momentul acela, casiera de serviciu a auzit o bubuitură, iar când s-a apropiat de ușă să vadă despre ce este vorba, în interiorul ghișeului au dat buzna cei doi bărbați mascați. Unul dintre ei a trântit-o pe femeie la pământ și a imobilizat-o, acoperindu-i, totodată, gura ca să nu țipe. În acest timp, celălalt s-a dus la sertarul biroului de unde a sus-tras aproximativ 3.000 de lei, banii proveniți din vânzarea biletelor din ziua respectivă, după care cei doi indivizi au fugit. Casiera a sunat imediat la 112, la fața locului ajungând în câte-va minute lucrătorii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Medgidia. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că sediul casieriei este asigurat cu grilaj metalic, iar lacătul de la gratie este forțat și rupt. În urma audierii casierei de serviciu, aceasta a declarat că, în timp ce se afla în birou, a auzit o bubuitură, iar în momentul în care s-a apropiat de ușă, aceasta a fost forțată și deschisă, fiind îmbrâncită jos. Femeia a declarat că una dintre persoane a venit peste ea punându-i o mână pe toată fața, iar cea de-a doua persoană s-a dus la sertarul biroului de unde a sustras banii, după care aceștia au fugit. Casiera nu le-a putut vedea fețele celor două persoane deoarece erau acoperite cu cagule, singurele semnalmente reținute fiind doar înălțimea între 1,70 - 1,75 m, îmbrăcăminte închisă la culoare, iar pe mâini purtau mănuși din bumbac de culoare închisă. Casieria era prevăzută cu sistem de alarmă și buton de panică, dar acestea nu au fost folosite deoarece angajata gării a fost imediat imobilizată de cei doi suspecți. Femeia, în vârstă de 40 ani, nu a suferit vătămări care să necesite îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor de la Transporturi, în momentul producerii evenimentului, în zonă nu erau persoane care să poată da relații cu privire la cele întâmplate, așa că identificarea și prinderea făptașilor este mult îngreunată. De menționat este faptul că jaful a avut loc chiar sub nasul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Medgidia, care își are sediul lângă clădirea gării. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Transporturi, comisar Cerasela Miron, în acea noapte să aflau de serviciu doi polițiști, care patrulau în zona Gării Medgidia. Cu toate acestea, oamenii legii nu au observat nimic suspect.