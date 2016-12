Documente clasificate ale Crimei Organizate găsite la gunoi?!

În urma unei sesizări cu privi-re la faptul că o persoană din Constanța ar fi găsit în tombe-roanele de gunoi din cartierul Kilometrul 4 - 5 documente secrete ale Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Constanța, polițiștii au luat la răscolit, luni seara, pubelele din zona respectivă. Mai mulți polițiști ai Secției 5 și ai BCCO Constanța au mers la locul indicat, dar nu au găsit niciun document care să fi aparținut Poliției ori Crimei Organizate. „Noi nu am primit nimic de la această persoană care susține că a găsit documente secrete la gunoi, totuși am cercetat întreaga zonă. Cel scanat și trimis prin e-mail presei se pare că ar fi un raport de control și urmează să verificăm dacă documentul respectiv există și în arhiva Brigăzii”, a declarat șeful BCCO Constanța, comisa-rul Aurelian Pavel. Mai mult decât atât, el a spus că întreaga poveste i se pare „cusută cu ață albă”. „Nu prea cred că cineva care caută prin gunoaie folosește apoi un scaner și un calculator numai ca să transmită documentele mai departe. Dacă un cetățean cinstit și onest găsea documen-te secrete la ghenă, mai logic era să meargă cu ele direct la Parchet sau la Poliție, nu le lua acasă să le scaneze. În plus, se pare că adresa de e-mail folosită provine de undeva din Marea Britanie”, a mai completat comisarul Aurelian Pavel. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Gelu Manolescu, ne-a declarat că la nivelul BCCO Constanța a fost constituită o comisie de anchetă în acest caz. Comisarul Aurelian Pavel vine chiar cu o ipoteză în acest caz: „Poate un fost angajat a sustras documentul din in-stituție sau poate i-a fost furat unui actual ori fost angajat și este folosit în scop de răzbunare”, a mai adăugat șeful BCCO Constanța.