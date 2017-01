DNA şi DIICOT nu au dotări pentru interceptări

DNA și DIICOT nu au dotări pentru interceptări

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul general al României, Laura Kovesi, a declarat că DNA și DIICOT nu au aparatură de interceptare a convorbirilor telefonice și că doar SRI poate face aceste operațiuni. „Singura instituție abilitată în acest moment pentru interceptarea convorbirilor este Serviciul Român de Informații. DNA și DIICOT nu au structuri și aparatură de interceptare", a declarat procurorul general. Kovesi a precizat însă că Ministerul Public are dreptul legal de a deține aparate de interceptare, dar că nu are astfel de dotări. „Conform legii, Ministerul Public poate să aibă aparatură de interceptare a convorbirilor, dar acum nu are", a mai precizat Kovesi.