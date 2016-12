DNA îl acuză pe Radu Mazăre şi de fals în declaraţii

3

Nu va faceti griji, Sorcova Drogata cel care e rusinea Constantei, o sa plateasca. Si-i va urma rusinea Ovidiului, Zdreanta Scupra

Datorita scursorilor legionare Sorcova Drogata si Porcul Vesnic Beat, in momentul de fata pretul apei potabile este de PATRU ORI MAI MARE decit ar trebui sa fie in mod normal si aici ma refer doar la apa potabila nu si la cea de canalizare. Explicatia mincinoasa si nerusinata pe care o foloseste sclerozatul Stroe in presa (Telegraf) este ca s-a achizitionat tehnologie scumpa pt. statiile de epurare si pt. alte necesitati ale RAJA ; uită insa sa spuna ca pt. aceste achizitii s-a platiti un pret de 3 ori mai mare decit pretul real si ca mai mult de jumatate din sumele date au intrat in buzunarul lor. In plus, Porcul Vesnic Beat si Sorcova Drogata au impus un calcul nebun al facturii, ptr. ca doar niste nebuni de la ospiciu ar putea sa treaca apa de canalizare in aceiasi cantitate cu apa potabila si, in plus, ca o culme a sadismului, pretul apei de canalizare sa fie egal cu al apei potabile. Deoarece, odata cu disparitia celor doua lepre vor avea loc alegeri anticipate, am considerat de datoria mea (ca om care lucrez in acest sector) sa atrag atemtia asupra acestei probleme inca de acum celor care vor participa la alegerile anticipate. Deasemenea este certitudine ca alegeri anticipate vor avea loc si in Ovidiu deoarece Zdreanta Scupra, sluga celor doua lepre, nu mai are absolut nici un sprijin din partea locuitorilor orasului Ovidiu, exceptind drojdia societatii, adica cei din găștile infractorilor Fane tiganu si Hanganu. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.