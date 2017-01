DNA Constanţa sau cooperativa munca-n zadar

DNA Constanța sau cooperativa munca-n zadar

Doar șapte din cele 199 de plângeri care au fost înregistrate la DNA Constanța în acest an s-au transformat în dosare penale. Restul a fost muncă-n zadar… În cele mai multe situații s-a constatat că faptele sesizate nu pot face obiectul unui dosar penal, astfel că plângerile au fost clasate sau trimise la alte parchete ori atașate dosarelor aflate deja în lucru. Se spune că, în general, românul are o plăcere nebună să se plângă… De familie, de vecini, de tot ce-l înconjoară. Dacă e să ne uităm la numărul litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată ori parchetelor, cifrele ne demonstrează cu certitudine că așa e. Nici la capitolul plângeri privind faptele de corupție nu se face rabat de la această regulă. Potrivit procurorului șef al DNA - Serviciul Teritorial Constanța, Beatrice Șișman, în anul 2010 s-a intrat cu un stoc la capitolul plângeri în număr de 62, la care s-au mai adăugat, până la finele lunii octombrie, alte 137. Din totalul de 199 de sesizări au fost soluționate 118 până în prezent. Însă, în doar în șapte dintre acestea procurorii au descoperit indicii și informații care să confirme, cât de cât, existența unor fapte penale, motiv pentru care s-a ajuns să se întocmească dosare penale. În celelalte situații s-au dat soluții de casare, s-a decis trimiterea sesizărilor la alte parchete, de competența cărora erau, sau au fost atașate la dosare aflate deja în lucru. Prin urmare, în prea puține dintre situații procurorii pot găsi ceva concret de care să se lege pentru a întocmi dosare penale în ceea ce privește persoanele reclamate. Numai că toate aceste verificări înseamnă timp, proceduri, depla-sări, bani de la stat cheltuiți… În multe dintre situații, după cum se observă, de pomană! Dosarele privind evaziunile fiscale, cele mai longevive! De asemenea, la începutul acestui an, la DNA Constanța erau înregistrate 182 de dosare, la care s-au mai adăugat 148 până în prezent. Din totalul de 330 au fost soluționate 140, astfel că, în lucru, mai există 190. La data de 30 octombrie, erau în curs de soluționare un număr de 62 de dosare privind evaziunile fiscale, potrivit spuselor procurorilor anticorupție Constanța acestea fiind cel mai greu de rezolvat. „Cel mai mult se lucrează la evaziuni”, ne-a declarat procurorul Beatrice Șișman, „în mare majoritate dintre situații după doi ani ajungându-se la rechizitorii”. Cauzele care conduc la o soluționare atât de îndelungată în timp a unor astfel de spețe sunt, în principal, volumul mare de activitate al procurorilor și complexitatea acestor dosare. „Sunt dosare în care există multe părți vătămate, mai mulți făptuitori ori fapte care trebuie verificate”, a specificat procurorul Beatrice Șișman. „Se strâng acte, se dispun în toate aceste cazuri efectuarea unor constatări tehnico-științifice, ceea ce necesită, întotdeauna, timp…”. Un caz de acest gen este cel legat de afacerea „Vectra”, plângerile păgubiților ajungând la DNA Constanța de la Poliție, alte Parchete, ori în mod direct, aduse chiar de cei care acuză că au fost înșelați. De asemenea, potrivit șefului DNA Constanța, nici la capitolul sesizări împotriva reprezentanțiilor administrațiilor publice locale nu se pot plânge. „Sunt dosare în care persoane fizice reclamă abuzuri, în principal în cazul retrocedărilor, dar mai sunt sesizări în care noua conducere a unei instituții o reclamă pe cea prcedentă”, ne-a spus Beatrice Șișman.