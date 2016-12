DNA: 18 lucrători de poliţie DIPI, urmăriţi penal

DNA: 18 lucrători de poliție DIPI, urmăriți penal

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de 18 angajați din cadrul MAI - Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI) în dosarul în care sunt deja cercetați șase foști șefi ai acestei structuri pentru fapte privind schimbarea destinației fondurilor alocate pentru cheltuieli operative către cheltuieli de protocol.Cei 18 angajați sunt anchetați pentru infracțiuni de deturnare de fonduri, delapidare, abuz în serviciu sub forma complicității, fals și uz de fals.Procurorii au constatat că angajați din cadrul DIPI, sub pretextul existenței unor cheltuieli pentru activități informativ-operative, au întocmit rapoarte care au fost aprobate de persoane din conducere și în baza cărora sume din fondurile operative au fost folosite, în mod nelegal, pentru cheltuieli de protocol, înzestrarea instituției ori au fost folosite in interes personal de către persoane din conducerea instituției.Potrivit unui comunicat al DNA transmis miercuri AGERPRES, angajații DIPI ar mai fi efectuat următoarele activități: atestarea în fals necesitatea/existența unor cheltuieli operative, însușirea de sume de bani din fondurile operative, pentru a fi folosite în interes personal, folosirea rapoartelor Compartimentul fonduri operative, cunoscând că au fost întocmite în fals, în scopul fraudării fondurilor."În total, 24 de persoane, între care șase cu funcții de conducere la data faptelor, au dobândit calitatea de suspect în prezentul dosar. Din probele administrate în acest moment, există suspiciunea rezonabilă că suma deturnată din fondurile operative ale DIPI pentru cheltuieli de protocol și pentru înzestrarea instituției, în perioada 2014-2015, depășește 220.000 lei, iar suma însușită în interes personal depășește 70.000 lei", se arată în comunicat.