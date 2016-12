DJ din Braşov, reţinut de poliţiştii antidrog

DJ din Brașov, reținut de polițiștii antidrog

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un brașovean de 26 de ani care lucra ca DJ în mai multe cluburi din Brașov și București a fost reținut de procurorii DIICOT Brașov după ce a fost prins când ridica un colet de la o firmă de curierat din municipiu, care conținea ciuperci halucinogene comandate din Olanda pe internet."Pe site-ul de unde a comandat ciupercile era notat un avertisment prin care cumpărătorul era anunțat că trebuie să verifice dacă drogul este permis în țara de unde se face comanda. Noi am interceptat comanda, dar am permis să se facă livrarea cu scopul de a-l prinde în flagrant pe cumpărător", a declarat Cătălin Borcomand.În cursul zilei de astăzi, Ioan Marian va fi dus în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de import de droguri de mare risc, în funcție de probele care vor fi strânse pe parcursul anchetei existând posibilitatea ca DJ-ul să fie acuzat și de consum și trafic de droguri.