Disputele consilierilor din Năvodari, la un pas de a fi soluţionate de instanţă

Disputele consilierilor din Năvodari, la un pas de a fi soluționate de instanță

Două dintre dosarele aflate pe rolul Tribunalului Constanța ce au în vedere situația incertă de la Consiliul Local Năvodari au fost finalizate. Unul dintre dosare are în vedere inexistența hotărârii prin care au fost încetate mandatele a trei consilieri, care au trecut de la PNL la PL-D, iar altul în care s-a dispus anularea hotărârii prin care s-a constatat încetarea mandatului de viceprimar al orașului Năvodari al lui Ștefan Gălbău. Avocații părților implicate și-au susținut ieri pledoariile finale. În primul dosar, Aurel Boască, Liliana Mara și Steluța Andrei solicită, prin avocatul Ion Popescu, să se constate inexistența hotărârii 193/31 octombrie 2007 sau, în caz contrar, să o anuleze. Hotărârea contestată are în vedere încetarea de drept a mandatelor celor trei consilieri menționați mai sus care au plecat de la PNL la PL-D. Avocatul Ion Popescu a precizat instanței de judecată că hotărârea a fost votată de un număr de opt consilieri locali din totalul de 19 și că aceasta nu a fost adoptată de Consiliul Local în ședința din 31 octombrie 2007, situație care rezultă din evidența procesului verbal. „Același proces verbal consemnează retragerea celor opt consilieri din sala de ședință, mai înainte de votarea proiectelor privind încetarea mandatelor. Actul administrativ 193/2007 este un act manifest ilegal, care nu prezintă nici măcar umbra unei aparențe de legalitate. Viciile acestei hotărâri sunt atât de vizibile, încât chiar și un om cu o inteligență medie - la care nu se ridică, vădit, aparatul propriu al Instituției Prefectului, care a validat ceva ce nu există - nu i-ar putea recunoaște caracterul obligatoriu. Prin urmare, prezumția de legalitate a acestui act nu poate opera nicio clipă. “, a susținut Ion Popescu. El a mai spus că respectivul proiect nu a fost votat pentru că o parte din consilieri s-au retras din sală și că aceștia au semnat, ulterior, în împrejurări necunoscute. Astfel, este inexplicabilă validarea hotărârii dată de Prefectură, care este în neconcordanță cu prevederile legale. În cazul în care instanța va constata că actul administrativ există, avocatul a menționat că el este nelegal. „Așadar, hotărârea adoptată este nulă absolut, ca urmare a încălcării dispozițiilor imperative privind cvorumul cu care s-a adoptat hotărârea, ora și ordinea de zi a ședinței, a nesemnării ei de către președinte și contrasemnării ei de secretar, a inexistenței unui președinte de ședință sau a alegerii lui cu un număr mai mic de voturi”, a conchis Popescu. La rândul ei, reprezentanta Consiliului Local Năvodari a invocat excepția lipsei de interes a celor trei persoane, care nu mai aveau calitatea de consilieri, susținând că aceasta a încetat de drept la momentul demisiei și nu la adoptarea hotărârii. Ea a mai afirmat că hotărârea atacată îmbracă forma unei hotărâri de consiliu și este legală. Anularea hotărârii de încetare a mandatului viceprimarului Ștefan Gălbău Al doilea dosar finalizat are în vedere cererea lui Ștefan Gălbău de anulare a hotărârii prin care s-a constatat încetarea mandatului său de viceprimar al orașului Năvodari. Avocatul Ion Popescu a susținut că hotărârea este lovită de nulitate ca urmare a încălcării dispozițiilor prevăzute de lege. El a afirmat că ședința a fost convocată de șapte consilieri locali și a fost condusă de consilierul local Nicolae Matei, în condițiile în care Marian Ilinca era președinte ales de ședință. În aceeași ședință au fost validați în funcție trei consilieri locali deși, potrivit legii, validarea trebuia făcută de instanța de judecată, respectiv Judecătorie. „Atunci când s-a votat însă proiectul de hotărâre care se referea la încetarea mandatului de viceprimar și la alegerea noului viceprimar acești consilieri nu au votat, la propunerea lui Ciprian Zidaru, care tocmai fusese validat și depusese jurământ”, a mai spus avocatul. În plus, Popescu a mai afirmat că proiectul de hotărâre nu a fost însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a consiliului și că hotărârea ar fi fost adoptată de un consiliu local supranumeric. Reprezentanta Consiliului Local Năvodari a invocat și în acest caz excepția lipsei de interes. Ea a afirmat că hotărârea îndeplinește toate condițiile pentru a fi considerată legală. În ambele dosare, instanța de judecată a rămas în pronunțare. Două dosare amânate Alte două dosare similare în care sunt atacate hotărâri ale Consiliului Local Năvodari au fost amânate. Este vorba de acțiunea prin care se cere anularea hotărârii consiliului local Năvodari, prin care Adrian Vlad a fost ales în funcția de viceprimar al orașului Năvodari și o alta prin care se cere suspendarea a 14 hotărâri ale consiliului.