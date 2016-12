Dispăruţi fără urmă, căutaţi prin toată lumea

Dispăruți fără urmă, căutați prin toată lumea

Au furat, au comis înșelăciuni de sute de mii de lei sau chiar au ucis, dar nu au petrecut nicio zi după gratii. Căci, de cum au prins de veste că oamenii legii sunt pe urmele lor, s-au făcut nevăzuți. Așa se face că, și la această oră, polițiștii caută infractori din Constanța dispăruți și de peste două decenii…Infractorii, identificați sau condamnați pentru faptele comise, ce nu au ajuns după gratii pentru ceea ce au făcut, nu sunt uitați de Poliția Română! Din contră, aceștia sunt dați fie în urmărire națională, ori internațională - în unele cazuri apelându-se și la sprijinul Interpol. Zeci de persoane dintre „cei mai căutați infractori” fie sunt din Constanța, fie au comis fărădelegi în județul nostru și au fost dați în urmărire de Inspectoratul Județean de Poliție Constanța.Căutați și prin Interpol Unul dintre cele mai vechi dosare de urmărire internațională este al lui Marcel Arava, astăzi în vârstă de 50 de ani. În urmă cu 24 de ani, bărbatul, împreună cu un complice, a intrat în casă peste o femeie care se ocupa cu bișnița de haine și alte bunuri aduse din străinătate, cu gând să o jefuiască. Jaful a luat însă o turnură mai gravă, căci bărbatul a sugrumat-o pe victimă, după care i-a înfășurat cadavrul într-o plapumă și l-a ascuns într-un dulap. De atunci, bărbatul a dispărut, fiind doar un nume pe lista celor mai căutați infractori constănțeni.Un alt nume cu greutate de pe lista respectivă este al lui Lucian Călimărea. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, con-siderat a fi unul dintre „interlopii Constanței”, fiind membru al grupării „Spa-niolu”, este căutat pentru tentativă de omor, asocierea în vederea comiterii de infracțiuni, falsificare de monedă și ultraj contra bunelor moravuri și a ordinii publice. Constănțeanul este căutat de aproape trei ani, iar anul trecut, polițiștii primiseră informații că s-ar ascunde prin Spania. Până în prezent, nu a fost găsit, dar mai nou acesta a fost cuprins și pe lista celor 12 constănțeni dați în urmărire internațională și prin Interpol. Pe aceeași listă se află și Mihai Ghiață, un tânăr constănțean de 30 de ani, ajuns renumit la nivel internațional după ce, alături de alți tineri, a sustras din conturile Bank of America peste trei milioane de dolari.Înșelăciunile, la modă printre constănțeni Alături de cei trei enumerați mai sus, polițiștii constănțeni îl mai caută și pe irakianul Amman Yacoub Sarmad, de 46 de ani. Acesta a fost condamnat la opt ani de închisoare de magistrații constănțeni, după ce, prin 2005, alături de alți indivizi, a comis mai multe infracțiuni economice privind Codul Vamal.Tot pentru infracțiuni economice, mai precis pentru înșelăciune, este căutată și constănțeanca Marilena Darie, de 37 de ani. În 2007, femeia ce se mutase în județul Botoșani, împreună cu soțul ei, Marius Teodor Darie, a dat mai multe țepe unor firme. Per total, prejudiciul a fost estimat la peste 700.000 de lei. Cei doi au fost condamnați la câte șase ani de închisoare, dar au dispărut înainte să fie încarcerați. În urmă cu doi ani, soțul femeii, Marius Teodor Darie, a fost prins în Spania, dar de soția lui nicio veste până în prezent.Prostituție peste hotare? Pe lista celor dați în urmărire națională de Poliția Constanța se numără și zeci de persoane dispărute de acasă, atât minori, cât și adulți, o parte dintre ei cu probleme psihice. De exemplu, o tânără din localitatea Ostrov, astăzi în vârstă de 34 de ani, figurează pe lista per-soanelor dispărute de aproape două decenii. În 1997, pe când avea 16 ani, Nejmedin Memet a plecat de acasă, iar de atunci rudele nu mai știu nimic despre ea. Nici despre Mirabela Elena Moldovan, astăzi în vârstă de 32 de ani, familia nu mai are vești. Femeia a plecat din țară, în 2002, iar de atunci familia nu a mai primit nicio veste des-pre ea. Atât familia, cât și polițiștii au indicii că femeia ar fi fost prostituată peste hotare.Iar exemplele pot continua. Cei care doresc să consulte lista infractorilor dați în urmărire, dar și pe cea a persoanelor dispărute le pot găsi pe pagina web a Poliției Române, www.igpr.ro. Mai mult, cei care dețin informații despre persoa-nele respective sunt îndrumate să contacteze cea mai apropiată secție de poliție.