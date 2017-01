Dispărut fără urmă de aproape două săptămâni

Un tânăr de 20 de ani de soarta căruia nu se mai știe nimic de aproape două săptămâni a fost dat în urmărire de Poliția Mangalia. Marian Georgian Vasile era angajat ca supraveghetor la un teren sportiv din Mangalia și locuia cu chirie, împreună cu un bărbat în vârstă de 40 de ani. Potrivit inspectorului Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Marian a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 11 octombrie. I-a declarat bărbatului cu care locuiește că se va întoarce a doua zi. Tânărul nu a mai revenit, însă, acasă nici până în ziua de azi. Dispariția sa a fost anunțată la Poliție abia pe 19 octombrie. Atunci, colegul de apartament al lui Marian a descoperit printre obiectele personale ale acestuia un înscris denumit „Memoriu", din care reieșea intenția lui de a se sinucide. Oamenii legii spun că Vasile provine dintr-o familie dezorganizată și a fost internat, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai multe instituții speciale de ocrotire a copilului din județul Constanța. Marian Georgian Vasile are 1,70 metri înălțime, aproximativ 55 de kilograme, ten deschis, păr șaten, drept, lung în față și scurt în partea din spate, ochi verzi. Are o aluniță pe obrazul drept, iar sprânceana stângă prezintă o întrerupere. În ziua dispariției, tânărul era îmbrăcat cu un pulover bleumarin cu fermoar vertical pe mijloc, cămașă de aceeași culoare, pantalon tip raiat maro închis. În picioare purta o pereche de pantofi negri. Când a plecat de acasă a luat cu el o borsetă neagră, din material textil, spun oamenii legii. Persoanele care dețin informații despre locul în care se află Marian Georgian Vasile sunt rugate să telefoneze de urgență la numărul 112 ori să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de Poliție.