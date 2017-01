Directorul SRI are un nou adjunct, în persoana lui Ion Grosu

Președintele Băsescu a semnat, vineri, decretul de numire în funcția de adjunct al directorului SRI a colonelului Ion Grosu, acesta având, potrivit CV-ului său, o largă experiență în politici de securitate și în administrația Ministerului Apărării. Potrivit unui comunicat al SRI, Grosu a absolvit Academia Tehnică Militară, specialitatea artilerie și rachete, în anul 1986. Este absolvent al Colegiului European de Securitate și Apărare - Cursul de Nivel Înalt în domeniul Politicii Europene de Securitate și Apărare 2006-2007, al Colegiului NATO de Apărare din Roma, în anul 2002, precum și al Institutului de Management al Resurselor de Apărare Monterey, SUA, în anul 1998. Potrivit SRI, noul adjunct al lui George Maior, a urmat cursuri de pregătire în domeniul informațiilor și al reformei instituționale desfășurate în țară și străinătate (Universitatea Națională de Apărare, Harvard University, JF Kennedy School of Government/Boston, Centrul European George C. Marshall pentru Studii de Securitate). Ion Grosu a fost director de cabinet al directorului SRI și a deținut diferite funcții în cadrul MAp: șef al Direcției Cooperare Militară Internațională; atașat al apărării, militar, aero și naval al României în Republica Italiană, consilier al secretarului de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare etc. În anul 2003 a fost avansat la gradul de colonel. Grosu are 46 de ani. Potrivit organigramei SRI, până acum George Maior avea un prim-adjunct, colonel Florian Coldea, și doi adjuncți: general locotenent Dumitru Ion Zamfir și generalul de brigada George-Viorel Voinescu.