Directorul RAJA Constanţa, audiat de DNA în dosarul lui Cătălin Voicu

Directorul RAJA Constanța, audiat de DNA în dosarul lui Cătălin Voicu

Ştire online publicată Vineri, 30 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul RAJA Constanța, Felix Stroe, a fost audiat ieri la DNA în dosarul senatorului Cătălin Voicu, au declarat surse judiciare. La ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție, Felix Stroe a refuzat să facă orice fel de comentariu. În dosarul senatorului Cătălin Voicu, trimis la Parlament pentru aviz de arestare, apare o discuție între senatorul Alexandru Mazăre și Voicu, în care primul vorbește despre o lucrare la RAJA Constanța. Iată stenograma care l-a adus pe Felix Stroe la DNA: „Alexandru Mazăre: Mai trebuia să vă zic de aia cu RAJA... Cătălin Voicu: Da... Alexandru Mazăre:... dar aia cred c-o rezolvăm acolo. Cătălin Voicu: Stai bre, da nu fugim din România. Alexandru Mazăre: Nu, mi-ați spus că e în instanță. M-ați întrebat. Încă nu s-a rezolvat, nu s-a atribuit lucrarea, că n-am cum. Cătălin Voicu: Nu contează, domne! Când iese, iese! Aia vor ei, așteaptă... Alexandru Mazăre: Dacă mă-nțepenesc... Cătălin Voicu: Îmi spui dacă te înțepenești și vorbim! Alexandru Mazăre: Da, dacă e, am... Cătălin Voicu: Putem merge cu ăla? Alexandru Mazăre: Ce am vorbit cu ăla la telefon, mi-a zis că-i pe calea bună”.