DIRECTORUL POLARIS, CARE A SEMNAT CONTRACTUL CU PRIMĂRIA CONSTANŢA, ARESTAT ÎN SUA

DIRECTORUL POLARIS, CARE A SEMNAT CONTRACTUL CU PRIMĂRIA CONSTANȚA, ARESTAT ÎN SUA

Ştire online publicată Vineri, 18 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Alți trei români au fost arestați în SUA de FBI în dosarul lui Dumitru Martin, acționar al Polaris Constanța, care, la rândul lui, a fost arestat în data de 10 decembrie, fiind acuzat de mituirea unui ofițer din cadrul Forțelor Aeriene (US Air Force) pentru obținerea unui contract în valoare de 10,35 milioane de dolari la baza Kogălniceanu. Dumitru Martin este unchiul deputatului PSD Eduard Martin, scrie realitatea.netAstfel, FBI i-a arestat pe Anamaria Cruceru (48 de ani), Constantin Schiller (62 de ani) și Marcel Banaga (40 de ani), cei trei fiind angajați ai societății comerciale Polaris Constanta, a cărei acționari sunt Dumitru Martin și deputatul PSD Eduard Martin. În 2008, când Primăria a semnat contractul cu Polaris Constanța, Marcel Banaga era director, semnătura sa apărând pe contract.Dumitru Martin și angajații săi, arestați de FBI, sunt acuzați de conspirație în vederea dării de mită și dare de mită unui oficial al statului, iar SUA va cere, în acest caz, extrădarea celor trei "colegi" ai lui Martin.Potrivit Sacramento Bee online, Dumitru Martin, acționar la Polaris Constanța alături de deputatul PSD Eduard Martin, a fost arestat de FBI în 1 decembrie, pe Aeroportul Internațional din San Francisco, unde ajunsese de la New York.El fusese invitat la o întâlnire la San Francisco de către agenți sub acoperire, care s-au prezentat drept mijlocitori în acest aranjament în vederea dării/luării de mită. Firma lui Martin, Polaris M Holding, a plătit în urmă cu trei luni, suma de 100.000 de dolari - ultima tranșă dintr-o mită în valoare de peste un milion de dolari - unui membru al comandamentului escadronului contractor de la baza aeriană Travis, dar care cooopera cu FBI, potrivit unor documente judiciare (și anume o plângere penală și o declarație pe propria răspundere a unui agent FBI), făcute publice marți.Potrivit acestei declarații a agentului special Matthew Young, suma de bani ar fi fost oferită ca mită în vederea obținerii unui contract prin care Polaris să furnizeze forțelor aeriene americane staționate la baza Mihail Kogălniceanu din România, pe o perioadă de cinci ani, containere de transport și depozitare. Polaris a virat banii în 19 septembrie, într-un cont bancar acoperit, creat de FBI, iar aceștia au fost retrași ca probă în 14 octombrie, se mai arată în declarația citată.Dumitru Martin a fost arestat în urma unei anchete a FBI care a durat 17 luni și în cadrul căreia au fost folosiți doi agenți sub acoperire.