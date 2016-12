Directorul general al Oil Terminal, Silviu Wagner, audiat de judecători

1

Un semianalfabet

Doamna va rugam sa lasati sa scrie articole despre acest SEMIANALFABET colegul d-voastra I.T. Calin. Sa-l spele de pacate ca are gramezi, pentru jaful care la facut la Oil .A capusat aceasta intrprindere de numai are aer.Sa caute colegul d-voastra sa demonstreze cum de au crescut conturile semianalfabetului? Poate cu drojdie de bere?