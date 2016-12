Directorul Direcţiei Domenii a CN APM Constanţa, Eugen Bogatu, a părăsit arestul

Directorul Direcției Domenii a CN APM Constanța, Eugen Bogatu, a părăsit arestul

Said Baaklini, Adrian Chebuțiu, Coriolan Adrian Preda și Eugen Bogatu pot fi cercetați în libertate în dosarul UCM Reșita, a decis, vineri noapte, Tribunalul București, care a instituit pentru cei patru interdicția de a părăsi țara. Ei au fost eliberați aseară, când le-a expirat mandatul de arestare preventivă. Tribunalul București a respins recursul procurorilor DNA față de decizia prin care instanța inferioară, respectiv Judecătoria Sectorului 1 București, a stabilit, vineri, că cei patru pot fi liberi. Recursul DNA s-a judecat de urgență, în condițiile în care, duminică, celor patru acuzați urma să le expire perioada pentru care le-a fost emis mandatul de arestare preventivă. Decizia Tribunalului București este definitivă și irevocabilă, astfel că cei patru au fost puși în libertate. Instanța Judecătoriei Sectorului 1 București, care judecă dosarul UCM Reșița, a luat, joi, în discuție legalitatea și temeinicia arestării preventive în cazul celor patru, iar vineri a dis-pus înlocuirea măsurii arestării preventive cu interdicția de a părăsi țara. Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum și pentru asociere în vederea săvârșirii acestei fapte, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Alături de acesta vor fi judecați Adrian Chebuțiu, președinte al consiliului de administrație și director general al UCM Reșița, și Coriolan Adrian Preda, director exe-cutiv al societății, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat și asociere în vederea săvârșirii acestei fapte. În același dosar a fost trimis în judecată și Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța, pentru favorizarea infractorului și intermedierea de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite. În momentul în care cei patru au fost trimiși în judecată, procurorii au precizat că față de Mircea Marius Banias, senator PDL de Constanța, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru favorizarea infractorului. Decizia a fost luată pentru că nu au existat indicii că acesta s-ar face vinovat de comite-rea acestei infracțiuni, lucru pe care senatorul constănțean l-a repetat, în numeroase rânduri, după ce numele său a fost vehiculat în acest dosar de corupție.