Directorii de şcoli vor „turna” elevii drogaţi la Poliţie

profesorii de azi...

Pana acum, sa inteleg ca profesorii nu sesizau organele de politie cand aveau cunostinta despre elevi care se drogheaza ? Adica ii incurajau, tacit, pe elevi , sa se drogheze ? Pe urma se mirau de cresterea violentei in scoli si de cresterea numarului de sinucideri, in randul tinerilor ....ca sa nu mai vorbim de cresterea infractionlitatii, in randul tinerilor !...Profesorii din ziua de azi...hmmmmm....Mi-ar fi rusine sa ma laud ca, de acum inainte, voi face ceva la care , legea, oricum ma obliga si pana acum sa fac !!!