Din vina cui a murit cu zile bebeluşul de două luni

Din vina cui a murit cu zile bebelușul de două luni

Drama de la Limanu, în care un bebeluș de două luni și-a pierdut viața, ia o nouă întorsătură. Mama copilului acuză medicii pentru moartea pruncului său. Aceasta susține că medicul din localitate nu a făcut nimic pentru a o ajuta și că nu i-a administrat celui mic un tratament corespunzător. Deși semnătura prin care refuză internarea este vizibilă în Registrul de Consultații, femeia spune că nu a semnat absolut nimic.În acest caz s-au implicat atât polițiștii, cât și Direcția de Sănătate Publică și Protecția Copilului.„Poliția Mangalia s-a autosesizat în cursul zilei de joi, în legătură cu existența sau inexistența infracțiunii de ucidere din culpă, vorbind de o posibilă culpă medicală. Este un aspect sub care facem cercetări, însă, la acest moment ne-am autosesizat și vom demara o anchetă, împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Man-galia”, a declarat comisarul șef Valentin Burlacu, inspectorul șef al IPJ Constanța.Și Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă în această privință.„Copilul a fost dus de mamă la un cabinet medical din localitatea Limanu, fiind diagnosticat cu suspiciune de pneumopatie. Deși femeia nu era înregistrată pe listele medicului de familie respectiv, acesta i-a acordat îngrijirile medicale corespunzătoare și i-a recomandat mamei internarea copilului la Spitalul Municipal Mangalia. Femeia a refuzat, spunând că trebuie să meargă acasă, să vorbească cu familia. Peste noapte, starea copilului s-a agravat, iar părinții au chemat ambulanța. La sosirea ambulanței, copilul se afla deja în stop cardio respirator. Deși au încercat peste 40 de minute să îl resusciteze, sugarul era în comă profundă, fără reacții la stimuli. Decesul s-a pronunțat în jurul orelor 17", a declarat, pentru Cuget Liber, Mihaela Dinisov, director executiv adjunct din cadrul Direcției de Sănătate Publică.Ce spune medicul?Medicul acuzat, Mihai Olariu, spune că nu este răspunzător pentru cele întâmplate. „Femeia a venit la mine cu doi copii, cel de două luni și încă unul, de un an și un pic. Dânsa nu a avut nicio intenție ca cei doi să fie examinați, ci a vrut să-i înregistreze la un medic de familie, pentru că abia acum le scosese amândurora certificatele de naștere. Venise cu documentele incomplete, așa că i-am spus că nu am cum să-i înregistrez, că trebuie să revină mâine dar, pentru că bătuse drumul, să-i examinez pe cei doi copii. Copilul de un an și un pic era puțin fonfăit, iar sugarul mi s-a părut încărcat pulmonar. De aceea, le-am dat amândurora bilet de trimitere la Spitalul Municipal Mangalia. Deși nu aveam nicio obligație, dar i-am văzut amărâți, le-am spus că, dacă vor, le chem o ambulanță, însă femeia a refuzat, pe motiv că soțul nu știe de ea și vrea să meargă acasă, să discute. Aceasta a semnat în registrul de consultații că refuză internarea și chemarea Ambulanței. Există și martori pentru a proba acest lucru. Însă femeia aceasta nu știe să scrie, este analfabetă, din această cauză semnează în mai multe feluri. Probabil că i-a fost frică să nu fie acuzată de rele tratamente asupra copilului, din această cauză s-a gândit să dea vina pe mine”, a declarat, pentru Cuget Liber, Mihai Olariu, medicul acuzat.