Din secretele tâlharilor care sperie Constanţa: cum îşi aleg victimele şi unde atacă

Romania fleoscaita

Deocamdata se tot jeluieste lumea prin media de conditiile grele de detentie,mai mult decat de lipsa sigurantei pe strazi a oamenilor,de parca am trai in Republica Interlopa Romana si oamenii cinstiti ar trebui reeducati sa suporte si sa intretina hotii. Legile si aplicarea lor sunt clar in favoarea interlopilor. Infractorii sunt motivati,nu au nevoie sa invete,sa mearga la lucru,ei doar fura,omoara,talharesc si multi chiar traiesc pe picior mare din asta. De acord ca si cetatenii nu se sprijina reciproc,dar si asta tot din cauza legilor care pedepsesc o eventuala interventie de urgenta cu forta pentru salvarea semenului,plus ca si a fi martor e mai rau decat sa fii hot,la cate ai de cheltuit si de suportat. Vremurile trec peste noi,Romania ramane medievala in multe privinte,multi se satura si iau calea strainatatii intr-un exod aproape biblic. Autoritatile au ajuns simple distribuitoare de fluturasi despre cum sa ne facem casa puscarie sa nu poata intra hotii si cum sa ne plimbam imbracati in saci de iuta, cu podoabe de lemn sa nu atragem talharii.