Din ianuarie 2013, se schimbă Codul Rutier. Iată care sunt noile prevederi!

Romania te iubesc !

Sunt roman si iubesc tara in care traiesc si mi-as da si viata pt aceasta tara pt o cauza nobila chiar daca in acest moment trecem printr-o perioada mai dificila . Domnilor ziaristi sa va dau un pont : pe data de 13 sau 14 noiembrie masina smurd din iasi a mers la o interventie . In drum spre acea interventie masina smurd accidentat o persoana in satul Dumbrava din judetul Iasi . Au preluat acea persoana si au transportat-o la spital ca si cum ar fi o persoana accidentata dintr-un accident rutier . Presa si televiziunile nu stiu de acest caz . Dr Cimpoesu de la smurd Iasi a musamalizat acest caz si nu se mai stie . Asadar platim bani grei ca sa fim ucisi in aceasta tara cu acest serviciu smurd care saboteaza cu buna stiinta actul medical si coordoneaza actul medical . Smurdul trimite cu buna stiinta la accidente rutiere doar masina cu soldati epa in locul unui echipaj cu medic si asitent . Smurdul coordoneaza actul medical si alearga doar dupa imagine si faima . Smurdul nu lucreaza noaptea . Daca masinile smurd apartin de isu si personalul de pe masini apartin tot de isu pt ce se incaseaza bani pe acele masini de la primarii ? Unde se duc acesti bani si cine ii administreaza ? Smurdul cand pleaca la o interventie intai suna ziarele si televiziunea . Soldatii de masinile epa nu au nici o pregatire medicala si sunt o gramada de medici si asistenti care iubesc aceasta aceasta meserie in domeniul medical si sunt obligati sa ia drumul strainatatii din cauza soldatilor smurd . Acest serviciu smurd ia cadrele medicale din spitale si le obliga sa lucreze pe masinile de pompieri lasand spitalele fara asistenti . Acest seviciu smurd foloseste soldatii pe post de doctori si lasa pompierii fara cadre sa mearga la un incendiu . Acest serviciu smurd a creat dispecerate disperate integrate si au cheltuit bani grei , bani ai poporului fara nici o justificare . Acest serviciu smurd are cea mai performanta aparatura medicala dar nu o poate folosi pt ca personalul este necalificat adica sunt doar soldati ! Acest serviciu smurd saboteaza cu buna stiinta actul medical si aceasta tara . Pt acest serviciul smurd chiar ca nu exista reguli si legi in tara asta si nu dau socoteala nimanui . Acest serviciul smurd se mai numeste si Moartea Rosie Smurd pt ca asa le mai place lor sa se numeasca . Acest serviciu smurd face presiuni enorme la colegiul medicilor pt ca soldatii de pe masini sa aiba asigurari de mallpraxis dar fara nici un rezultat . Acest serviciu smurd a pacalit o tara intreaga dar nimeni nu relizeaza de acest genocid impotriva acestui popor pe care il face masina smurd cu soldati . Acest serviciu smurd nu colaboreaza cu ambulanta ci doar o saboteaza si o intarzie cu buna stiinta unde este novoie de ambulanta . Acest serviciu smurd obliga ambulanta sa nu foloseasca semnalele acustice si luminoase doar ca sa intarzie la solicitari si sa iasa in evidenta doar masina Rosie a smurdului care foloseste si cand merge la cumparaturi sirenele si girofarele . Acest seviciu smurd interzice cu desavarsire folosirea si administrarea medicatiei de catre ambulanta pacientilor . Smurdul distruge cu buna stiinta logistica si infrastructura ambulantei si ma refer la statiile radio si unitatile de calculatoare ca sa numai poate fi folosite de ambulanta . Smurdul este doar imagine murdara si criminala in tara asta si este impotriva poporului nostru . Nu va lasati pacaliti de masina rosie care merge cu sirene si girofare prin oras pt ca pe acea masina sunt doar soldati indoctrinati ! Sunt roman si va mai spun ca iubesc aceasta tara Romania si recomand tuturor romanilor sa isi iubeasca semenii si atunci vor trai si ei mai bine in tara asta Romania !