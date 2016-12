Dilemă: A fost sau nu bătut primarul?

O plângere depusă la Postul de Poliție Ghindărești, în după-amiaza zilei de miercuri, 24 septembrie, relatează cum primarul comunei Ghindărești, Adrian Vartolomei, a fost lovit de un localnic.Potrivit unor surse din Poliția Constanța, edilul s-ar fi prezentat la postul de poliție din localitate și a reclamat că, în aceeași zi, în timp ce era la alimentara din comună, a fost acostat de un localnic și lovit în zona feței. În consecință, polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru ultraj, având în vedere că a fost agresat un funcționar public.L-am contactat pe primarul Adrian Vartolomei, pentru a afla împrejurările în care s-a petrecut incidentul respectiv, dar edilul a negat vehement existența acestuia. „Nu s-a întâmplat așa ceva, nu am fost lovit, nu am depus nicio plângere la Poliție. Am să trec și eu pe acolo, să discut cu șeful de post, să văd ce s-a în-tâmplat, este o confuzie”, a susținut edilul.Vehemența cu care primarul neagă incidentul ridică semne de întrebare (mai ales că, potrivit sesizării depuse în atenția polițiștilor, acesta nu a fost agresor, ci victimă!). Oamenii din comună consideră că o explicație posibilă ar fi faptul că disputa dintre primar și bărbatul care l-ar fi agresat ar fi pornit de la o femeie.