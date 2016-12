DIAGNOSTIC GREŞIT PENTRU GYURI PASCU, chiar în noaptea decesului. DEZVĂLUIRI INCREDIBILE!

DIAGNOSTIC GREȘIT PENTRU GYURI PASCU, chiar în noaptea decesului. DEZVĂLUIRI INCREDIBILE!

Miercuri, 28 Septembrie 2016.

Moartea lui Gyuri Pascu are un moment pe care autoritățile l-au ținut secret pînă azi, scrie Cătălin Tolontan pe site-ul său tolo.ro Bărbatul de 55 de ani a murit de infarct luni, la 5 dimineața.Dar cu doar două ore înainte, în noaptea de duminică spre luni, 25 spre 26 septembrie, Gyuri Pascu și fosta lui soție, în casa căreia se afla, au făcut un apel de urgență.”Au trimis o ambulanță de tip AMD, de consultații la domiciliu, cu un echipaj format dintr-un șofer și un medic. Gyuri era agitat și medicul i-a dat doar un calmant, un diazepam, i-a pus diagnosticul de atac de panică și a plecat”, a spus o sursă a ziarului, chiar de la Ambulanța București, scrie tolo.roPeste mai puțin de două ore, a urmat un alt apel la 112, la care au ajuns, de această dată, trei mașini: două de la SMURD și oambulanță de tip C, cu medic, de la Ambulanța București.Gyuri Pascu nu a mai putut fi resuscitat.”În ultimele trei zile, la Ambulanță a fost o stare de alertă. Directorul Alice Grasu și-a dat seama că ceva a fost în neregulă și a discutat îndelung cu medicul. A cerut ca totul să rămînă secret”, spune sursa de la Ambulanța București.Gazeta a contactat-o azi pe Alice Grasu, care a confirmat, fără ezitare, evenimentele din noaptea de 25 spre 26.”Da, în jurul orei 3, la 10 minute după apel, o ambulanță de consult a ajuns în casa unde era Gyuri Pascu. Tensiunea era bună, 12 cu ceva, pulsul era bun, de 74. Soția tot spunea că domnul Pascu face atacuri de panică, astfel încît medicul i-a administrat o jumătate de fiolă de diazepam”, a povestit Alice Grasu.Am înțeles că asta spune soția. Dar diagnosticul medicului care a fost? ”Atac de panică”.A plecat apoi? ”Da”.Și următorul apel cînd l-ați primit? ”După ora 4”.”La următorul apel la 112, cel de după ora 4, au ajuns două mașini de la SMURD și o ambulanță de tip C, cu medic de la noi. Nu sînt niciodată prea mulți oameni pentru o resuscitare. Dar medicul nostru n-a mai intervenit,pentru că cei de la SMRD i-au spus că se ocupă ei și ambulanța noastră a plecat” Alice Grasu, director Ambulanța BucureștiConducerea Ambulanței susține că a pornit chiar luni, după deces, ceea ce numește”o cercetare internă”.