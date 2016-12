Dezvăluirile foştilor poliţişti constănţeni continuă: "Eram înjosiţi şi umiliţi!"

Dezvăluirile foștilor polițiști constănțeni continuă: "Eram înjosiți și umiliți!"

Ani de zile au alergat după hoți pe străzile din Constanța! S-au săturat însă de umilințe, de munca fără satisfacții - măcar sufletești, căci la cele materiale nu mai aveau de mult așteptări! - și au renunțat la chipiu pentru niște meserii mai bănoase. Unul câte unul, tot mai mulți polițiști tineri își caută alte locuri de muncă…Într-o ediție anterioară a ziarului „Cuget Liber” vă prezentam câteva aspecte din experiența trăită în Poliția Constanța de Anda Gisela Mitrana, o tânără care, după opt ani „în slujba cetățeanului” a renunțat la uniforma de polițist. Au „convins-o” lipsurile - de personal, de dotări, abuzurile din sistemul polițienesc. A ales, în schimb, să mun-cească peste hotare.Iar precum ea au procedat și alți tineri, după cum au transmis prin intermediul paginii web „Cuget Liber”. „Îmi pare rău, căci anii studenției, pentru formarea profesională, nu au fost ușori, iar acum, la o vârstă când ar trebui să realizăm atâtea, renunțăm”, a transmis un fost polițist. Alții mărturisesc că au luat această decizie după 12 sau chiar 17 ani în Poliție. „Am plecat după 12 ani de muncă în IPJ Constanța, a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o în ultimii ani”, mărturisește un alt fost om al legii, în vreme ce un alt polițist a adăugat: „Și eu am ales să plec din sistem după aproape 17 ani. Acum sunt îmbarcat pe o navă comercială. Alți oameni, altă mentalitate…”.Mai bine marinar sau bodyguard decât „gabor“Un fost polițist constănțean ne-a mărturisit, sub protecția anonimatului: „Am plecat din cauza salariului mic, a orelor infernale de lucru și a șefilor! Eu am lucrat la Ordine Publică. Adică muncă de teren, kilometri bătuți la picior, alergat după suspecți! Făceam muncă de teren, apoi kilometri de hârtii, căci așa este în Poliție, te omoară birocrația; iar, la sfârșit, șefii care-ți urlă în cap, care te înjosesc. Așa că am plecat. Acum lucrez în domeniul privat, în securitate, și nu regret niciun moment decizia luată”. În același timp, inclusiv cei rămași în sistem recunosc: „Se pleacă pe capete, mulți dau la Universitatea Maritimă Constanța, se fac marinari! Poți să-i condamni?!”. Este mai dificil pentru cei care „au 20 de ani în sistem și nu au cum să mai plece la 40 și ceva de ani, să ia viața de la capăt”, a transmis un alt cititor al „Cuget Liber”.Un alt aspect remarcat de foști polițiști vizează concursurile organizate pentru ocuparea diverselor posturi de condu-cere, mai mici sau mai mari. „Cum se explică: la concursuri pot să se înscrie și zece candidați, nu contează cât de pregătiți sunt, tot cine trebuie, iese!”, a afirmat un alt fost om al legii.„Adevărul este că, la Constanța, sunt foarte puțini polițiști în structură (după București, la Constanța sunt cei mai puțini!) și tot pleacă pentru că este un volum foarte mare de muncă, nu este dotare, iar norma de amenzi ce trebuie îndeplinită încă există!”, ne-a transmis un alt cititor.„Asta este realitatea în Poliția Română, ceea ce mă doare este că mulți trec prin așa ceva, dar nu ar face nimic să schimbe situația. Sunt prea obedienți. Avem proteste, dar din pasivitate nu vin, ca să putem face ceva, să schimbăm ceva. Cine oare cred ei că vor veni să le schimbe situația? Americanii? În fiecare zi trebuie ca fiecare să acționeze în a schimba radical sistemul polițienesc și să nu abandoneze ideea de a lupta cu corupția, minciuna, demagogia”, a adăugat Tony, un alt polițist.