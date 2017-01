DEZVĂLUIRILE AFACERISTULUI DIN CONSTANŢA, PE CARE AR FI VRUT FOSTA SOŢIE SĂ-L ASASINEZE

DEZVĂLUIRILE AFACERISTULUI DIN CONSTANȚA, PE CARE AR FI VRUT FOSTA SOȚIE SĂ-L ASASINEZE

Afaceristul constănțean Daniel Tiberiu Vădineanu, patronul firmei de transport persoane Kirvad, s-a întors în această seară în județul Constanța și a dezvăluit împrejurările în care a aflat că fosta lui soție, Liliana Vădineanu, și concubinul ei, Lucian Daniel Sasu, plănuiau asasinarea lui."A fost norocul meu că nu au găsit criminalul potrivit!""Totul a plecat de la un telefon primit într-o dimineață, mai precis joia trecută, am fost sunat de unul dintre ei, pe care nu-l cunoașteam și care mi-a spus la telefon că ar avea ceva să-mi transmită și să-mi dea de la fosta soție. M-a avertizat că ar fi bine să mă întâlnesc cu el, pentru că are și el un copil de doi ani și dacă mi s-ar întâmpla ceva i-ar părea rău. Bineînțeles că am avut suspiciuni prima dată, dar m-am gândit că trebuie să știu ce este, am urcat în mașină și am mers la Năvodari, unde m-am întâlnit cu acesta și cu amicul lui. Am sunat pe cineva de la Poliție și am fost sfătuit să iau un martor cu mine. Aveau un laptop pe care era o înregistrare între ei doi, cei cu care m-am întâlnit și fosta mea soție. A început să-mi povestească cum a venit soția mea la ei, să-i tocmească pentru a mă omoră pe mine. Ei mi-au spus că din start nu s-au gândit la crimă, ci voiau doar să obțină o sumă de bani de la ea și tocmai de aceea ar fi înregistrat convorbirea când s-au întâlnit cu ea. Nu s-au mai înțeles, ea s-a răzgândit, nu a mai vrut să le dea avans, pe care ei l-au cerut. Ea era pățită cu ceea ce se întâmplase în Germania, căci mai dăduse un avans cuiva. Respectivul i-a luat banii, 2.500 de euro, a luat chiar și un bilet de avion, pentru a fi mai credibil, dar a fugit cu avans cu tot.A fost norocul meu că nu a găsit criminalul potrivit! În consecință, nu a mai vrut să le dea avansul celor doi din România. În toată discuția purtată cu ei, chiar le-a spus că ar avea pe cineva mai serios în Germania, un albaney și că merge să-l contacteze pe respectivul. Așa că cei doi, să nu rămână cu buza umflată, i-au spus că dacă nu le dă ceva, vin la mine cu înregistrarea audio. Ea, nepăsătoare cum este de obicei, și bazată, cum se crede, le-a spus că nu este nicio problemă. Băieții au venit și mi-au spus totul. Trebuie să precizez însă că nu mi-au cerut niciun ban, mi-au spus doar că unul dintre ei are un copil de doi ani și i-ar părea rău dacă mi s-ar întâmpla ceva", a povestit bărbatul.Uluit de cele aflate, bărbatul a mers glonț la Poliția Constanța și le-a spus totul oamenilor legii."A doua zi am mers din nou de m-am întâlnit cu cei doi, împreună cu un polițist sub acoperire, pentru a lua înregistrarea convorbirii pe care o aveau cu fosta mea soție. Din acea convorbire reiese că ea are 17.000 de euro disponibili pentru a plăti un asasinat, de a mă ucide pe mine. Știu că au mai contactat pe cineva, înainte de a vorbi cu cei doi. Pe primul îl cunoștea concubinul ei (n.r. Lucian Daniel Sasu) și a mers la el prima dată. Acesta nu a fost de acord, a spus că mă bate, mă bagă în spital, îmi rupe o mână, un picior, dar crimă nu face. Și am înțeles că el i-a recomandat pe ceilalți doi, care m-ai fac găinării. Și într-adevăr găinării, căci au vrut doar să-i ia banii. De aici a plecat totul.", a continuat el."De cinci ani lucra într-un bordel în Germania"Constănțeanul este convins că femeia este în stare de o astfel de grozăvie, ba mai mult, spune că era lucrează de cinci ani la un bordel din Germania și a putut să țină ascuns foarte bine acest aspect. Cât privește mobilul faptei, afaceristul nu crede nici că fosta lui soție ar fi urmărit custodia copilului, o fetiță de șase ani, nici dorința de a pune mâna pe averea lui."Din câte o cunosc eu, ar putea să-și ducă planul până la capăt. Este o femeie răzbunătoare, pe toată perioada căsătoriei au fost numai certuri și scandaluri, mi-a devastat și mașina. Este cunoscută ca o femeie violentă.Eu cred că mobilul ei a fost de fapt frustrarea. S-a spus că ar vrea custodia copilului. Total eronat. Dacă voia să stea lângă copil, nu mai pleca în Germania. Apoi, s-a spus că mobilul ar fi fost banii. Nu cred, pentru că dispuse, sunt foarte sigur, de foarte mulți ani. Informația cum că lucrează într-o spălătorie este greșită. Lucrează la un bordel, în apropiere de Dortmund și lucrează acolo de cinci ani. Vă spun lucrul acesta dintr-o sursă sigură. Șapte ani cât am stat cu ea nu mi-am dat seama că lucrează într-un bordel, am aflat acum zece zile. Nu am crezut, pentru că nu vrei să crezi așa ceva. Mi s-a dovedit, însă, mi s-a arătat siteul bordelului respectiv, unde este fotografia ei. Numele de scenă este Dorina, era la camera 16, mi s-au dat toate detaliile despre ceea ce făcea acolo.Ce a determinat-o? Este violentă, răzbunătoare, este în stare să ducă la bun sfârșit planul. Au fost certuri între noi, nu amenințări. Este genul de femeie care scoate din sărite orice om, oricât de calm ar fi el. Iar certuri au fost, dar până la omor...Da, o cred în stare să plănuiască uciderea mea, pentru că o cunosc foarte bine. Întotdeauna, dacă mă vedea certându-mă cu cineva, în loc să aplaneze conflictul, să spună să stau liniștit, că nu este bine, mă îndemna să mă bat cu el, să nu las lucrurile așa...", a mai spus Daniel Tiberiu Vădineanu."Îmi voi lua o armă, căci nu mă simt în siguranță"Deși reținuți de polițiști, cei doi suspecți sunt în prezent în libertate, după ce magistrații Tribunalului Constanța și ai Curții de Apel Constanța au respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța de ai aresta preventiv. În consecință, spune afaceristul, viața lui ar putea fi în continuare în pericol."Mă simt amenințat și mă tem pentru viața mea. În momentul în care Poliția Constanța și-a dat seama că este un caz serios mi-au fost puși la dispoziție nouă polițiști sub acoperire, care au lucrat în ture de câte 12 ore, au fost permanent cu mine, până și casă, au stat cu mine în sufragerie. Au fost permanent înarmați, cu pistoalele încărcate. Mi-au asigurat paza și protecția de la serviciu până acasă și invers. Oamenii și-au dat tot interesul. Am purtat vestă antiglonț, de sâmbătă până miercuri, la ora 12,00. Dar judecătorii au considerat că nu sunt oameni periculoși și le-au dat drumul pe stradă.Decizia magistraților o consider absurdă, dacă judecătorii consideră că nu reprezintă pericol public, i-aș întreba dacă ar fi ei în locul mei, tot așa ar fi făcut, ar fi dispus punerea lor în libertate? Ei cred că polițiștii au avut suficiente probe la dosar. Au stat 24 de ore din 24 la serviciu. Ce probe mai trebuiau, dacă concubinul ei a recunoscut? Ea nu, v-am spus ce fel de femeie este.E posibil că în momentul de față să mai fie și alți asasini, iar judecătorii nu au luat asta în calcul. Femeia asta a căutat și în stânga și în dreapta, a dat informații cum că eu termin programul la ora 18,00, că umblu cu sume mari de bani la mine, ceea ce este o absurditate. Acum îmi este frică să plec de la serviciu. Nu știu ce am să fac mai departe, am să-mi pun vestă antiglonț, casca în cap, am să-mi iau un pistol și am să merg la judecători să-i întreb dacă le place ținuta mea. Iar dacă le place, dăm comandă și ne îmbrăcăm toți așa pe stradă în Constanța.Judecătorii nu am înțeles un aspect: fosta mea soție și actualul ei concubin, nu știu dacă mai sunt sau nu. ei au făcut fapta, au găsit asasinul și l-au plătit. Norocul meu a fost că a fugit acela. Ea a plătit banii, a dat avansul, dar judecătorii au considerat că nu reprezintă pericol public. Să vină judecătorii să mă păzească, mie îmi este frică acum să intru în scara blocului. Poliția nu este pentru a asigura paza și protecția, eu trebuie să iau măsuri. Și ce măsuri voi lua, voi face demersurile pentru a obține un permis de port armă", a mai declarat afaceristul.Cât privește despărțirea de soția lui, care a survenit anul trecut, afaceristul a declarat:"Acțiunea de divorț a fost intentată în luna februarie 2012, de către mine. Și pronunțarea a fost dată în decembrie 2012, iar copilul mi-a fost încredințat mie, iar ea trebuie să plătească pensie alimentară până la vârsta de 18 ani. Divorțul este încheiat, de partajat nu avem ce să partajăm, pentru că nu avem ce să partajăm, nu avem bunuri mobile și imobile. Se vehiculează că sunt un prosper om de afaceri plin de bani. Doar se vehiculează..."