DEZVĂLUIRI ŞOCANTE! RĂNIŢII DIN CLUBUL "COLECTIV", UCIŞI DE INFECŢIILE DIN SPITALELE DIN ROMÂNIA

DEZVĂLUIRI ȘOCANTE! RĂNIȚII DIN CLUBUL "COLECTIV", UCIȘI DE INFECȚIILE DIN SPITALELE DIN ROMÂNIA

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un medic de la Spitalul de Arși a dezvăluit, într-un interviu, adevărul despre tragedia din Colectiv, precizând că mulți dintre răniți au murit nu neapărat din cauza arsurilor, ci a bacteriilor contractate în spital.''Mulți dintre răniți au murit cu zile. La noi, la Spitalul de Arși, majoritatea au murit cu infecție cu diverși germeni, dintre care cel mai agresiv este piocianicul. Vorbesc cu certitudine despre Spitalul de Arși, dar știu de la colegi de la alte spitale că situația este asemănătoare (...) În lumea civilizată, pacienții nu mor din cauza acestor infecții. Nu vreau să invoc acum studii din SUA și nici să intrăm în cifre, dar acolo rata de supraviețuire este mult mai mare (...) La noi, cei care au scăpat din foc au fost omorîți de bacteriile care infectează spitalele și nimeni dintre șefii sistemului sanitar n-a avut curajul să spună asta (...) La Spitalul de Arși oamenii mor pe capete de ani de zile din cauza septicemiei dezvoltate din bacterii. De ce n-au fost anunțate familiile din primele zile, ca să aibă opțiunea de a-i transporta în străinătate?! (...) Unii dintre ei s-au infectat. Infecțiile cu bacterii apar, din experiența noastră, cam din ziua a cincea. Ar fi fost timp. Intubați, ei puteau fi transportați '', a declarat respectivul medic pentru tolo.ro. Medicul a precizat că, din momentul în care pacienții s-au infectat, șansele de supraviețuire au devenit foarte mici. ''Oamenii mor pentru că acești germeni intraspitalicești sunt foarte agresivi și rezistenți. Iar bacteriile devin imune pentru că, în spitale, se folosesc în exces antibiotice. Dar asta e altă discuție. Revenind, piocianicul este rezistent la orice antibiotic, mai puțin la colistin. Numai că dacă folosești colistin în exces atragi insuficiența renală (...) Fiecare bolnav ar trebui izolat. Circuitele de acces, la fel. Aerul lui trebuie supravegheat. La noi, toți bolnavii sunt spălați într-o singură cadă. Se dezinfectează cada, e adevărat, dar întrebați-i pe șefii spitalului dacă e suficient! Germenii selectați în spital sunt extrem de rezistenți'', a mai spus medicul.Acesta a mai precizat că nicăieri în România nu există condiții adecvate pentru arși, existând doar Unitatea modernă de la ''Floreasca'', dar care nu este folosită momentan, din cauza lipsei personalului.Medicul a mai precizat, că în noaptea fatidică de 30 spre 31 octombrie, laboratorul de analize nu a fost deschis, și nu toți medicii au fost anunțați să vină de acasă, acesta fiind motivul pentru care unele operații au început chiar și cu o oră întârziere.Doctorul a mai precizat că România nu are un protocol pentru marii arși, ceea ce înseamnă că fiecare spital îi tratează cum consideră de cuviință. ''Exact așa s-au petrecut lucrurile după Colectiv! Au fost spitale unde operațiile s-au făcut după cîteva zile, deși, din experiența noastră de mii de cazuri, operația este vitală pentru că zonele necrozate sunt cele unde apar infecțiile. Nu acuz pe nimeni, spun cum s-au petrecut lucrurile (...) Unii dintre colegii de la alte spitale ne-au sunat, alții nu. Ce exemplu să dau oamenilor ca să înțeleagă? Unii dintre noi am apelat la bronhoscopii ca să vedem dacă au fost afectate căile respiratorii, iar alții, nu (...) Răniții au murit nu doar din piocianic. Au murit și din acinetobacter, un germene de asemenea foarte agresiv. Am avut cazuri în care analizele bolnavilor indicau prezența a patru, cinci bacterii!Nu au avut nici o șansă nici dacă au ajuns în străinătate că au ajuns deja suprainfectați (...) În ciuda situației excepționale, la noi s-au făcut analize doar luni și joi, că ăsta era programul normal, deși era nevoie să urmărim virajul bacteriilor în funcție de tratamentul administrat'', a mai spus medicul.Pe site-ul tolo.ro apare și reacția oficială a Spitalului de Arși, șeful secției ATI Adrian Stănculea confirmând spusele colegului său rămas anonim. ''E posibil ca toți să fi murit de infecții, dar acestea sunt lucruri pe care nimeni nu a vrut să le audă! (...) Am avut un caz care a avut la început o evoluție bună, a fost scos de pe adrenalină, iar după două, trei zile starea lui s-a degradat și a intrat în șoc septic, deci a avut infecție. A murit (...) Infecțiile luate în România i-au afectat și pe cei plecați. Un pacient transferat în Anglia a murit. Și, în ziua în care a murit, i-am găsit hemocultura pozitivă rămasă acasă (...)'', a declarat reprezentantul oficial al Spitalului de Arși.