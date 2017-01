DEZVĂLUIRI INCREDIBILE. Iată cum primea şpagă un poliţist constănţean!

6

cine sunt vinovatii?

In fiecare zi apare cate o stire trasnet despre politisti,ca a luat mita,ca a furat ,ca a avut,accident rutier etc.Dar sa revenim la tema articolului,oare niciun dobitoc nu se intreaba de ce iau politistii mita?Aceste persoane care ii conduc,ma refer la nivel de Bucuresti,si-au pus vreodata intrebarea cam ce nivel de trai are un politist cu salariul de mizerie pe care au inceput sa-l depaseasca si firmele de paza?Nu au ptr ce sa-si puna intrebarea deoarece ei au salariile de cel putin 2-3 ori mai mari,incluzand si ofiterii d.g.a, si doresc ca cei care mor de foame sa fie si cinstiti.Stie cineva oare ca acum in prag de sarbatori politistii nu au cu ce sa cumpere cadouri la copii si ce sa puna pe masa,cu toate ca acest stat roman are datorii neplatite fata de ei?Faceti comparatia intre cei care-i judeca,adica cei de la justitie,au tipat putin li s-au dat toate drepturile si marit si salariile.Doresc un singur lucru,si anume toti cei care ponegresc politistii sa ajunga macar o zi politisti ,sa traiasca in mizeria reala a politiei si sa se mandreasca ca nu a luat mita.ASTA E TARA IN CARE TRAIM,SCUMPA NOASTRA TARA PENTRU CARE STRAMOSII NOSTRI AU MURIT CA SA SE LAFAIE PARTIDELE POLITICE.RUSINE!!!!!!