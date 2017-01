Dezvăluiri incendiare ale elevilor: cum cerea bani „Profa de şpagă“!

2

Asa este la scoala!

...Sa nu ne miram! ...Sa nu fin ipocriti! ...spaga este un procedeu frecvant si in scoala noastra. Nu de acum. De cand cunosc sistemul, s-a dat spaga. ...evident, nu in toate cazurile! Doar atunci cand nu s-au indeplinit conditiile minimale de promovare! Profesorii au sugerat, parintii au dat, sau parintii au sugerat, profesorii au acceptat! Flagelul a cuprins toate compartimentele sistemului. Dar absolut toate! La gradinita, sub forma unor mici atentii in zilele speciale (slava Domnului, la romani sunt destule), apoi din ce in ce mai mult in ciclul primar, si mai mult in cel gimnazial...pentru a ajunge o practica curenta la liceu...iar la Bac, toata lumea pregatea,,darea,, catre comisie...cu mici exceptii, 1-2 cazuri pe clase...la facultate practica se continua, iar dupa terminarea studiilor se mergea pe aceeasi linie.... ca sa ocupi un post trebuia sa bagi vartos mana in buzunar...ca sa ramanem la sistem, va spun ca unul care am cunoscut bine scoala si inainte si dupa 89, spaga a fost cheia cu care se descuia orice usa. ...am vazut pe vremea crizei alimentare de dupa anii 1985 profesori care se strambau sub greutatea gentior cu alimente carate la diversi profesori ca sa fie ingaduitori cu ei...iar dupa 1990, ce sa mai vorbim?...intr-o scoala chiar si orarul se facea dupa micile atentii...de ce suntem ipocriti? ...asta este cultura noastra! sa dai cate putin, la scoala, la medic, la functionar, la preot ca sa-ti rezolvi treaba. Faptul ca este ,,prins,, cate unul, nu are nici o relevanta! Profesoara asta de la Medgidia cred ca a fost lucrata de anumiti colegi invidiosi...si asa se intampla cu ceilalti care vor fi dati in vileag...Sa nu ne imbatam cu apa rece! Nu asa se indreapta lucrurile in sistemul nostru! Avem nevoie de reforme de fond nu de forma! Asanarea morala, -pentru ca la urma urmei despre asta este vorba aici, este o chestiune dificila la care trebuie sa participe toata lumea. ...si nu asa cu campanii impotriva nu stiu cui de la nu stiu ce institutie mica, obscura, unde interventia in sine nu deranjeaza multa lume, dar poate fi folosita ca sa aratam ...coruptii Romaniei!...Doamne, cate ipocrizie!