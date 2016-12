Dezvăluiri după teroarea din Coiciu. "Eu fac legea în cartierul ăsta!"

Mai multe familii din cartierul Coiciu trăiesc cu spaimă, gândindu-se cu groază de fiecare dată când trebuie să iasă din casă. Asta, după ce o gașcă de indivizi a încercat să intre într-o locuință, lovind cu maceta și bâtele doi tineri care se luptau să țină poarta închisă. Unul dintre tineri a fost băgat în spital, iar opt indivizi au fost reținuți și propuși spre arestare. Doar că, judecătorul nu a crezut că reprezintă un pericol pentru societate și au fost lăsați liberi, sub control judiciar. Acum, victimele se gândesc că orice se poate întâmpla.„Băgau cuțitele prin gard“Una dintre persoanele care se aflau în locuința de pe strada Biruinței, atacată de grupul de indivizi, duminica trecută, a fost de acord să vorbească despre ce s-a întâmplat în acea noapte, dar și în zilele ce au urmat. „Lui Onasis i-am atras atenția să mear-gă mai încet. Era în mașină și a oprit. Eram 5 băieți și 3 fete. Probabil s-a gândit că nu poate face față situației și a plecat fără să zică ceva. Când a ajuns la el la poartă a început să țipe că «eu fac legea în cartierul ăsta». Când s-a întâmplat evenimentul, am rămas înlemnită. Probabil că ați văzut imaginile, dar din păcate nu aveți sunetul. Era o gălăgie de nedescris, un vacarm, cu multe injurii. Am avut noroc că o vecină a claxonat și noi credem că datorită ei au plecat. Sincer nu îmi aduc prea bine aminte ce s-a întâmplat în minutele în care ei încercau să intre în casă. Dacă mai dura un minut, intrau peste noi. Deja băgau bâtele și cuțitele prin gard”, a declarat pentru „Cuget Liber”, C.A., una dintre persoanele care se aflau în casa atacată.„Este inuman! Îmi este frică să merg la muncă“Marea dezamăgire a victimelor a fost să vadă decizia judecătorului, în condițiile în care indivizii locuiesc la trei case distanță față de ei. Mai mult, tinerii și proprietarii casei atacate nu înțeleg de ce a fost schimbată încadrarea juridică din „loviri și alte violențe” în „încăierare”, dar și de ce nu a fost luată în considerare „tentativa de violare de domiciliu”. „Nici măcar nu s-a impus măsura de a nu se apropia de noi. Ni se pare ieșit din comun. Din cauza traumelor pe care le-am trăit în seara respectivă, îmi este frică să merg la muncă. De câte ori plec, mă uit să văd dacă sunt sau nu acești oameni, să pot merge liniștită la muncă. Mi se pare inuman ca în anul 2016 să îmi fie frică să ies din casă, în condițiile în care am făcut plângere la Poliție, ce-ar fi trebuit să facem mai mult decât atât? Trebuiau să intre peste noi să fie violare de domiciliu? Dacă nu țineau băieții porțile, ei intrau și cine știe ce se întâmpla. Nu înțeleg de ce nu sunt cercetați pentru violare de domiciliu”, a mai povestit C.A.Inculpații locuiesc la trei case distanță de victimeÎn momentul în care indivizii au încercat să intre în locuința situată pe strada Biruinței, în casă se aflau proprietarii, și câțiva tineri, fete și băieți. Una dintre fete nu locuiește în zonă și nu a mai călcat prin cartier de atunci. Alte două fete aflate în locuința atacată trăiesc cu spaimă, fiind nevoite să meargă zilnic la muncă, prin fața casei în care locuiesc ilegal indivizii care au provocat scandalul. „Acum două zile, când am plecat spre muncă, am trecut pe lângă unul dintre indivizi. M-am înspăimântat când l-am recunoscut, dar nu m-am uitat stânga-dreapta, mi-a fost frică. Sunt foarte mulți pe care nu-i știu și risc să mă întâlnesc cu ei pe stradă fără să mă pot apăra, în condițiile în care ei mă știu, m-au văzut la secție când am dat declarație, pentru că erau și ei acolo”, mărturisește C.A.Indivizii locuiesc într-o casă construită ilegalOnasis Alim, Kenan Iusein, Dali Iumiut, Osman Sali, Osman Erkal, Alim Belgin, Daniel Opriș și Sorin Vasile Toma locuiesc într-o casă „construită ilegal”, după cum spun vecinii. După ce au amenințat una dintre fete cu cuțitul și au provocat întreg scandalul, indivizii plănuiau să intre dimineața peste proprietari și să le aplice o „corecție”. Inițial, la fața locului s-au prezentat polițiștii Secției 2 și 4, care le-au luat datele celor care au făcut scandal. Apoi, unul dintre oamenii legii i-a auzit în timp ce plănuiau să aștepte plecarea polițiștilor, pentru ca în toiul nopții să-și ducă planul la bun sfârșit. Doar că, oamenii legii au intervenit la timp și au reținut 8 dintre cei 19 indivizi care stăteau în locuința de pe Fulgerului. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au făcut recurs după ce magistratul Bogdan Arhip a luat decizia de a-i lăsa în liber-tate pe inculpați. Ieri, Tribunalul Constanța a respins contestația procurorilor și cei 8 indivizi vor fi liberi și cercetați sub control judiciar pentru 60 de zile.