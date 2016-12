DEZVĂLUIRI DIN INTERIORUL SRI: 1.000 de agenţi se ocupă de filaje şi supraveghere tehnică. DNA-ului i-ar trebui 10 ani să ajungă la performanţele SRI

DEZVĂLUIRI DIN INTERIORUL SRI: 1.000 de agenți se ocupă de filaje și supraveghere tehnică. DNA-ului i-ar trebui 10 ani să ajungă la performanțele SRI

Decizia CCR de a declara neconstituțional articolul 142, al. 1, din Codul de Procedura Penala poate avea ca efect blocarea pentru ani multi a activitatii tuturor parchetelor din Romania, de la cele de pe langa diferite instante, la DNA si, in primul rand, DIICOT.Articolul în cauză prevede că: „procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializați din cadrul poliției ori de alte organe specializate ale statului”.Obiecția CCR se referă la sintagma „alte organe specializate ale statului”, care „nu respecta condițiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarității, preciziei și previzibilității, întrucât nu permite subiecților de drept să determine care sunt organele specializate ale statului abilitate să realizeze măsurile dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică, măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viața privată a persoanelor”.Cu referire la acest lucru, SRI a explicat pentru Ziare.com ce rol are serviciul în mod concret, în procesul de supraveghere tehnică realizată în baza art. 142 alin. 1 CPP:„Activitatile ce tin de procesul de supraveghere tehnica pe care SRI le pune in aplicare la solicitarea expresa a organelor de urmarire penala, exclusiv in baza mandatelor de supraveghere tehnica emise de instantele competente, sunt indicate de art. 138 lit. a-d: interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta; accesul la un sistem informatic; supravegherea video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmarirea prin mijloace tehnice".SRI nu are acces la continutul informatiei interceptate la solicitarea procurorului decat daca "organele de urmarire penala solicita expres acest lucru, solicitare motivata in mod special de imposibilitatea de a pune in aplicare cu forte si mijloace proprii dispozitiile actului de autorizare emis de instanta competenta (in cazul in care discutiile sunt purtate intr-o limba straina pentru care uneori SRI este unica institutie din Romania care poate asigura traducerea autorizata). "In premiera, SRI a precizat pentru Ziare.com cate persoane sunt implicate in procesul de supraveghere tehnica:"Avand in vedere faptul ca activitatile sunt in dinamica, iar alocarile de resurse umane vizeaza in egala masura activitatea de intelligence, cat si cea in beneficiul organelor de urmarire penala, e dificil de cuantificat exact numarul de persoane dedicate.Cu toate acestea, apreciem ca aproximativ 1.000 de persoane sunt implicate in acest tip de activitati, care au avut ca rezultat, in anul 2015, circa 1 milion de pagini de redare.In egala masura, dincolo de volumul activitatilor de redare, respectiv de cantitate, consideram ca esentiale sunt aspectele calitative care definesc activitatea Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor, in special in ceea ce priveste asigurarea suportului pentru procesarea convorbirilor in limbi ori dialecte rare, instalari de tehnica in medii si locuri greu accesibile, crearea, prin Institutul de Tehnologii Avansate ori alte unitati din platforma tehnica, a unor mijloace tehnice customizate, adaptate la cerintele actului de autorizare, si - nu in ultimul rand - masuri sau filaje complexe in medii dificile si asupra unor tinte calificate si instruite contrainformativ."Din rapsunsul oficial al SRI intelegem ca nimeni: "Cu referire la interceptarea comunicatiilor, cu exceptia DNA, nicio alta structura a Ministerului Public nu dispune de efective specializate sau de tehnica necesara preluarii semnalului ulterior punerii in aplicare a masurilor autorizate."Cand ar putea deveni parchetele apte din punct de vedere tehnic sa realizeze supravegherea tehnica fara SRI: "dupa ce isi vor dezvolta propriile capabilitati de natura tehnica si umana specializate in activitatile de supraveghere tehnica. Edificarea unui sistem de interceptare avand complexitatea si performantele celui dezvoltat, inclusiv cu sprijin partenerial extern, de SRI, ar putea dura mai multi ani, in conditiile identificarii unor importante resurse umane cu inalta specializare in domeniul IT si cunoscatori de limbi straine rare.Data fiind complexitatea sistemului, e greu de facut o estimare exacta, dar apreciem ca, indiferent de marimea alocarilor bugetare pentru organele de urmarire penala in vederea achizitionarii si dezvoltarii ulterioare a sistemelor tehnice si a dispozitivului uman specializat, atingerea standardului actual de performanta si de eficienta s-ar putea realiza in aproximativ 8 - 10 ani”.