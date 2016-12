DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE despre viaţa după gratii: în mizerie şi fără demnitate

DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE despre viața după gratii: în mizerie și fără demnitate

Au comis infracțiuni și au ajuns după gratii, unde plătesc prin privare de libertate pentru greșelile comise. Dar asta nu înseamnă că nu mai au dreptul la demnitate! Acesta este mesajul pe care un deținut închis în Penitenciarul Poarta Albă l-a transmis tuturor autorităților cu rol de răspundere, din țara noastră, dar și reprezentanților Curții Europene a Drepturilor Omului. ,Într-o scrisoare adresată „Cuget Liber”, Mihai Ștefan Lungu, de 32 de ani, condamnat la trei ani de închisoare pentru furt calificat, povestește în ce condiții își ispășesc pedepsele cei care încalcă legea. Și, mai ales, acesta atrage atenția asupra faptului că deși este bolnav cronic, fiind suferind de diabet insulino-dependent, nu i-a fost respectat dreptul la îngrijire și alimentație adecvate.„Am fost arestat pe data de 8.10.2013 și depus în arestul IPJ Constanța. Ulterior, pe data de 11.10.2013, am fost transferat în cadrul Penitenciarului Poarta Albă. Menționez că sufăr de diabet zaharat, gradul I, insulino-dependent, astfel făcând patru insuline pe zi (…). În momentul depunerii în arest, am menționat organelor în drept acest fapt. Dar nu am primit mâncarea de regim, iar insulina mi-a fost depozitată într-un frigider, în care erau și sticle de suc, pungi cu diverse alimente (…). În camera de deținere erau șapte paturi, cu saltele care miroseau urât, cu pături vechi, ca în armată, și care de asemenea miroseau urât. Tot în aceeași cameră era și dușul, chiuveta și wc-ul. Acolo făceam baie, acolo ne spălam și castroanele”, a istorisit bărbatul, subliniind că totul era murdar. „Nu am primit regimul alimentar pe perioada șederii în arestul IPJ Constanța”, a menționat deținutul.Și drumul spre penitenciar a fost o adevărată „experiență”, fiind înghesuiți 14 inși într-o dubă, cu bagaje, fără ventilație. Ajuns la penitenciar, a urmat controlul medical și perioada de carantină: „Am fost băgați într-o cameră, toți, și ținuți acolo vreo trei ore, apoi scoși pe rând, pentru a ne fotografia, amprenta, pentru a ne cântări și a ne întocmi fișele de penitenciar. Spre sfârșitul acestui chin, am fost scoși pe rând la vizita medicală. Era aproape ora 18,30 și nu făcusem insulina, dar mai mult decât atât, nici nu mi s-a dat nimic de mâncare în tot acest timp”, rememorează infractorul.După această zi, primele 21 de zile le-a petrecut într-o cameră de carantină. „Eram 18 inși, 18 paturi. Camera de deținere era curată, având gresie pe jos și era văruită cu var lavabil, alb. Mă gândeam dacă oare dacă tot ce văzusem până în acel moment avea să se încheie și dacă și celelalte camere de deținere arătau precum aceea”, a mai povestit Mihai Ștefan Lungu.După perioada de carantină, deținutul a fost repartizat în Secția a V-a, la regim de detenție semideschis, cameră de nefumători. „Am găsit o cameră care mirosea urât, aglomerată, cu deținuți ce proveneau din medii sociale diferite. Două geamuri mari, o toaletă cu două cabine de wc, insalubre, cu patru chiuvete, din care funcționau doar două. Timp de patru zile nu am primit niciun fel de regim, dar am primit mâncare la comun cu ceilalți deținuți. Am avut nenumărate conflicte cu agenții de pe secție, cu cei care serveau masa etc”, a continuat deținutul.Toate nemulțumirile sale au fost expuse în adrese transmise forurilor responsabile: conducerilor locului de detenție și Administrației Naționale a Penitenciarelor, procurorilor, dar invariabil răspunsul a fost: „Sunt respectate normativele în vigoare”. „Astfel, m-am adresat CEDO de la Strasbourg, semnalând toate nedreptățile ce mi s-au întâmplat. Am primit răspuns favorabil și a fost deschisă o acțiune pe rolul instanței europene”, a încheiat misiva deținutul constănțean.Contactați cu privire la cele sesizate, reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă au subliniat faptul că sunt respectate toate prevederile legale. „Reglementările în vigoare se aplică întocmai, sunt asigurate toate condițiile, conform legii, dar și în funcție de alocările bugetare. Bolnavii cronici primesc medicamentele necesare, iar cei care au alimentație diferită, o primesc potrivit cerințelor. Se prepară hrana diferențiat, atât în funcție de regimul alimentar, cât și de preferințe. Inclusiv pentru vegetarieni, dacă se declară astfel, se prepară mâncare separat”, a subliniat Gabi Botezan, purtător de cuvânt al penitenciarului.