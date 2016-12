Dezvăluiri bombă în cazul crimelor de la Cernavodă!

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat apelul declarat de Giani Deli-Iorga împotriva sentinței prin care a fost condamnat la pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav.Giani Deli-Iorga este acuzat că, la data de 3 ianuarie 2011, la Cerna-vodă, i-ar fi ucis cu sânge rece pe soții Elena și Petre Garoafă, părinții Gabrielei Mitu, soția celui mai bun prieten al său. Deli-Iorga i-a omorât pe cei doi cu numeroase lovituri de cuțit, ascunzându-le apoi cadavrele sub un pat și într-un șifonier.În aceeași zi, Bogdan Mitu și-a ucis soția, înecând-o în Canalul Dunăre - Marea Neagră, după care s-a sinucis. Giani Deli-Iorga a recunoscut de la bun început cele două crime. Procurorul de ședință a solicitat magistraților, la instanța de fond, condamnarea lui Deli-Iorga la pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal, respectiv detenția pe viață, făcând trimitere la cruzimea cu care a comis cele două crime. Ieri, pentru prima dată de când a fost demarat procesul împotriva lui, Giani Deli-Iorga a venit cu o altă variantă decât cea de până acum. El a dat un supliment de declarație, în care a spus că ar fi comis crimele pentru că a fost amenințat de cămătari!„Nu i-am ucis pentru că am vrut. Niște cămătari, de la care am împrumutat o sumă mare de bani, mi-au dat cuțitul și mi-au spus să-i omor pe soții Garoafă! I-am omorât sub impulsul temerii de acești cămătari”, a declarat Deli-Iorga în fața judecătorilor de la Curtea de Apel.Procurorii au cerut, ieri, menținerea sentinței de 27 de ani de închisoare, pe când avocata lui Deli-Iorga a solicitat o pedeapsă redusă, spunând că inculpatul a comis faptele de frică.Tot ieri magistrații s-au pronunțat, decizând respingerea apelului declarat de Deli-Iorga. Așadar, el a rămas condamnat la 27 de ani de închisoare. Sentința mai poate fi atacată cu recurs.