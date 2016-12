Dezbaterea zilei: Este justiţia independentă în România?

2

le e teama de puscarie

Justktia e sufocata de acesti nenorociti care strica in gura mare ca e totul politic. Cand incalcau legea, nu stiau ca risca sanctiuni? Acum vor sa desfiinteze tot ce ii mai poate incurca sau pedepsi. Nicusor e bolnav de grandomanie si crede ca cei 250 000 de votanti cu care se lauda i-au dat si puteri de zeu. Sunt 250 000 de oameni pacaliti si creduli, scutul sub care se ascund si rampa pe care se lanseaza toate nebuniile lor. In capul lor e haos mare, Mazare are tupeu sa terfeleasca institutii ale statului, stand cu nisip cald intre degete, pt ca cineva a indraznit sa-i deranjeze tovarasul. Se simte miros de parnaie si pentru el, cu cat e mai aproape latul, cu atat vor guita mai tare. Nelegiuirile lor sunt intemeiate si justkficate, ca sunt ale lor, pedeapsa este venita politic, ca cineva e jnvidios pe succesul lor. Sunt o otrava pt sufletele si buzunarele noastre. De 12 ani voi impreuna, noi furatk, voi cercetati si speram noi, in curand condamnati. Puscarie pe viata si averile confiscate si tot nu s-ar face dreptate.Justitia incearca sa respire libera, o sufoca toti cei ce se simt amenintati.