DEZBATERE. Ce părere ai despre starea TRAFICULUI RUTIER din Constanţa?

Sensurile giratorii

De ce se abuzeaza efectiv de acest tip de intersectie, in conditiile in care se creaza ambuteiaje si se opreste cursivitatea traficului, in special pe Aurel Vlaicu si Mangaliei. Care este raza minima in metrii a unui sens giratoriu pentru a prezenta siguranta in trafic???? De ce nu se elaboreaza un proiect metropolitan pentru intersectii cu pasaje subterane si supraterane pentru cateva intersectii din oras care devin foarte aglomerate la orele pranzului, ex: Capitol, Tomis 3????? De ce nu se fac si in oras pasarele, sau pasje subterane la fel ca si in Mamaia pentru pietoni, tinand cont ca numarul accidentelor cu pietoni a crescut????