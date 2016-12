DEZASTRU asupra CONSTANŢEI? / Primăria Constanţa trebuie să plătească 13 milioane de euro dintr-un foc

Adio eșalonare, în contractul cu Fin.Co.Ge.Ro!

DEZASTRU asupra CONSTANȚEI? / Primăria Constanța trebuie să plătească 13 milioane de euro dintr-un foc

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat cererea înaintată de Primăria Constanța în ceea ce privește eșalonarea datoriilor pe care instituția publică amintită le are față de firma Fin.Co.Ge.Ro. Amintim că Primăria condusă de Radu Mazăre are de virat societății respective, în baza unei sentințe judecătorești, suma de 13 milioane de euro, care reprezintă doar o primă tranșă dintr-o sumă totală de peste 40 de milioane de euro pe care administrația publică este obligată de instanțe să o plătească. Motivul este acela că Primăria a refuzat să ducă la îndeplinire obligațiile stipulate într-un contract încheiat, în urmă cu 12 ani, când instituția era reprezentată de fostul edil Gheor-ghe Mihăieși, și Fin.Co.Ge.Ro, vizând ridicarea unui cartier rezidențial în zona Faleză Nord, din Constanța.Procesele care s-au întins ani buni pe rolul instanțelor au condus și la adunarea unor penalități pe măsură la care Primăria Constanța, administrată de Mazăre, nu a catadicsit să se gândească în momentul judecății, mizând, se pare, pe faptul că instanța o va exonera de răspunderea ce-i revenea prin contractul „păgubos” încheiat de Mihăieși. Numai că planul municipalității, de a ignora niște clauze contractuale, nu face decât să ia, în prezent, milioane de euro de la gura constănțenilor. Pentru că aceste sume nu vor fi plătite nici de Mihăieși, nici de Mazăre, ci de fiecare constănțean care contribuie, an de an, din puținul pe care-l are, la bugetul local.Un singur teren al Primăriei ar putea stinge datoria!Potrivit avocatului Ionel Hașotti, care apără interesele Fin.Co.Ge.Ro, „dacă în urmă cu două săptămâni Primăria cerea eșalonarea datoriilor pe 20 de ani, în urmă cu o săptămână - pe zece ani, astăzi (n.r. - ieri), reprezentanții Primăriei au venit cu o a treia variantă, respectiv ca sumele de bani să fie eșalonate pe orice perioadă numai eșalonate să fie!”. „De 12 ani, nu au avut timp să se gândească la plata datoriilor, dar fac carnavaluri!”, mai spune Ionel Hașotti, taxând lipsa de comunicare și opacitatea de care s-a lovit atunci când a încercat, și nu a fost doar o singură dată, de a negocia plata datoriilor cu reprezentanții Primăriei Constanța.Avocatul Hașotti a mai susținut în fața judecătorilor că nu este de acord cu eșalonarea datoriilor, mai ales că sunt soluții prin care Primăria Constanța ar putea scăpa foarte ușor de ele, asta, firește, dacă s-ar dori acest lucru.„Ei au depus dovada, la executorul judecătoresc, că există 300 de terenuri identificate în Constanța, ca fiind în proprietatea Primăriei. Dacă s-ar vinde un singur teren municipalitatea ar putea scăpa de datorie! Numai că nu s-a dorit și nu se dorește acest lucru” - ne-a mai declarat Ionel Hașotti.Ceea ce este însă și mai grav, cu cât lupta aceasta continuă, pe orice paliere s-ar desfășura ea, penalitățile curg. Chiar dacă datoriile ar fi eșalonate se strâng alte penalități, respectiv dobânzi de 6% pe an, a mai completat Hașotti. „Avocații Primăriei sunt plătiți cu o «pensie medie pe oră»!” Ieri după-amiază, magistrații de la Tribunalul Constanța s-au pronunțat și au hotărât respingerea acțiunii înaintate de Primărie și s-a stabilit că acea suspendare a vizat executarea silită prin poprirea disponibilităților bănești ale municipalității, dumirind astfel avocații care reprezintă Fin.Co.Ge.Ro, cei care au și solicitat, de altfel, judecătorilor să spună pe ce anume s-a dispus suspendarea executării silite până la finalizarea acțiunii privind eșalonarea datoriilor. Sentința emisă ieri poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.În baza acestor lămuriri făcute de instanță, avocații Fin.Co.Ge.Ro ar putea cere, până la judecarea recursului, executarea silită pe bunurile imobile, respectiv pe terenurile pe care le are în proprietate, a Primăriei Constanța! „Am vrut mereu să ajungem la o înțelegere, dar ei (n.r. - reprezentanții Primăriei Constanța) ne-au tratat cu plângeri penale! Nu am avut cu cine să purtăm un dialog civilizat! Refuzul de plată a generat 51 de procese, iar asta doar din ianuarie 2011 și până în prezent! Primăria Constanța are însă bani, în tot acest timp, să plătească firme pentru consultări tehnice ori alte servicii în valoare de jumătate de milion de euro! Mai mult, avocații Primăriei sunt plătiți cu câte 150 de euro pe oră, care reprezintă «o pensie medie» pe oră!”, ne-a declarat avocatul Fin.Co.Ge.Ro, Ionel Hașotti.